Hà Nội có cần bảo tàng ?

10 năm chậm trễ do chỉ đạo của Hà Nội Theo PGS-TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa VN, chuyện 10 năm không xong trưng bày bảo tàng là do lỗi chỉ đạo điều hành của cơ quan chủ quản - UBND TP.Hà Nội. TP.Hà Nội đã thay 3 tư vấn: từ New Zealand, sang đến Nhật, sang đến Pháp. Chưa kể, thời kỳ đầu, nội dung trưng bày còn được giao cho Sở Xây dựng (chủ đầu tư xây dựng bảo tàng) thực hiện. Sau này, phần nội dung mới được giao cho Sở VH-TT Hà Nội, và sau cùng mới giao cho bảo tàng.