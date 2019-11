Hồng Tơ: Từ nghệ sĩ hài nổi tiếng đến bị cáo trước tòa vì nghiện 'đỏ đen'

Đi kèm với danh tiếng và tiền bạc, Hồng Tơ bắt đầu sa vào cờ bạc, cá độ, tài sản dần đội nón ra đi, gia đình cũng từ đó mà tan nát. Những năm tháng mải mê “đốt” tiền vào trò may rủi từng được nghệ sĩ này kể lại trong chương trình Sau ánh hào quang phát sóng hồi tháng 12.2017. “Có đêm tôi đánh 11 trận banh, mỗi trận là 50 triệu. Sáng dậy tôi mua báo để xem kết quả thì những trận tôi bắt hoàn toàn thua. 11 trận tôi thua 9, huề 1 và chỉ thắng 1”, danh hài 56 tuổi cho biết.

Hầu tòa vì không dứt được máu cờ bạc

Đầu tháng 5 vừa qua, dư luận xôn xao vụ nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt giam. Theo đó, chiều 17.4, Công an quận Tân Phú bắt quả tang Hồng Tơ cùng 4 người khác đang đánh bạc tại tại quán cà phê N.K.N của ông. Tang vật bị thu giữ là gần 15 triệu đồng và nhiều vật dụng đánh bạc. Do sòng bạc có liên quan đến người nước ngoài, vụ án được chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra . Sau gần một tháng bị tạm giam ở Chí Hòa, nghệ sĩ Hồng Tơ được thả ra.