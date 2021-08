Lisa (BlackPink) tung poster, tiết lộ ngày ra mắt album solo đầu tay

BlackPink ra mắt công chúng vào năm 2016, với đội hình 4 giọng ca nữ: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu nhờ những bản hit như Ddu-du Ddu-du, Kill This Love, How You Like That... Đầu tháng 8 vừa qua, BlackPink kỷ niệm 5 năm hoạt động nghệ thuật bằng nhiều hoạt động như tổ chức triển lãm, phát hành bộ phim Blackpink The Movie ...