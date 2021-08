BlackPink sắp mở triển lãm kỷ niệm 5 năm ca hát

Ddu-du Ddu-du, Kill This Love, How You Like That...

BlackPink ra mắt công chúng vào ngày 8.8.2016, với đội hình 4 giọng ca nữ: Jisoo, Jennie , Rose và Lisa. Nhóm nhạc gây tiếng vang ngay từ sản phẩm âm nhạc đầu tiên là album Square One, bao gồm hai ca khúc Boombayah và Whistle. BlackPink sau đó nổi tiếng toàn cầu khi sở hữu lượng người theo dõi "khủng" trên nền tảng YouTube và những bản hit như