Rosé (BlackPink) diện thiết kế của Công Trí, hoá 'nàng thơ' trong MV solo mới

Trong MV Gone, Rosé tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện với tạo hình "nàng thơ" xinh đẹp, nữ tính. Ở cảnh quay trong căn phòng tối, khán giả tinh ý nhận ra nữ ca sĩ đang diện một chiếc đầm nổi bật của nhà thiết kế Việt Nam Nguyễn Công Trí . Thiết kế hở vai, đính lông bảy sắc cầu vồng, có phần tà dài quét đất, tôn lên vẻ đẹp mong manh nhưng không kém phần gợi cảm của Rosé.

Trong MV Gone, Rosé gây chú ý với chiếc đầm đính kết cầu kỳ của nhà thiết kế Công Trí ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thiết kế ấn tượng của Công Trí từng được siêu mẫu Elsa Hosk giới thiệu tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) ẢNH: G.I

Trang phục nói trên nằm trong bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng , được trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) vào năm 2019 bởi "thiên thần" Victoria Secret - siêu mẫu Elsa Hosk . Trước đó, Rosé cũng tỏa sáng trong MV On The Ground với bộ cánh đính đá lấp lánh của nhà thiết kế Công Trí . Việc người đẹp liên tục chọn trang phục do Công Trí sáng tạo khiến các fan Việt Nam cảm thấy thích thú.

Ngoài tạo hình xinh đẹp, Rosé còn ghi điểm nhờ khả năng diễn xuất biến hóa trong MV Gone. Giọng ca sinh năm 1997 hóa thân thành cô gái từng hạnh phúc, hết lòng tin tưởng vào tình yêu. Khi bị người yêu phản bội một cách phũ phàng, nhân vật bắt đầu cảm thấy đau khổ, trách móc. Cô gái dần trở nên nổi loạn, quyết định đốt hết kỷ vật trong quá khứ, nhưng nhận ra bản thân vẫn chưa thể quên đi bóng hình cũ.