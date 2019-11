'Mắt biếc' của đạo diễn Victor Vũ đối đầu với loạt phim ngoại tháng cuối năm

Bộ phim lấy đề tài phá đảo thế giới game là Jumanji: The Next Level của đạo diễn Jake Kasdan một lần nữa mang khán giả trở lại thế giới nơi người thật hóa thân thành nhân vật game, chơi hết mình để sống còn. Tham gia dự án này là các tên tuổi đã làm nên thành công của phần trước đó như Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart... Jumanji: The Next Level là phần phim tiếp theo của Jumanji: Welcome to the Jungle (doanh thu trên 962 triệu USD toàn cầu)

Ảnh: Sony