Muốn bảo tồn, người dân phải sống được bằng di sản

Đó là thông điệp được đưa ra tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới tại VN do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức ngày 2.10 tại Di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An.

Vấn đề đang được quan tâm những ngày vừa qua liên quan đến di sản là khuyến nghị của UNESCO về việc du khách đến với Tràng An quá đông, có thể làm ảnh hưởng đến di sản, và biện pháp kiểm soát như thế nào. Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, năm 2018 có khoảng 3 triệu lượt khách đến Tràng An. Từ con số này, UNESCO khuyến nghị: “VN nên đánh giá tác động của việc tăng khách du lịch đến Tràng An ; hạn chế lượng khách nhằm bảo vệ di sản, cũng như sự đa dạng sinh học của di sản”.