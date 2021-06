Mỹ nhân thủ vai 'tiểu tam' bị ghét trong phim 'Mine' là ai?

Xuất hiện trong phim truyền hình khắc họa đời sống thượng lưu Mine (tựa Việt: Sở hữu), nữ diễn viên Ok Ja Yeon hóa thân thành cô gia sư bí ẩn Kang Ja Kyeong. Ban đầu, nhân vật được dâu cả Jung Seo Hyun ( Kim Seo Hyung đóng) nhận vào để trông nom cho cậu bé Ha Joon (Jung Hyun Joon) - con trai của em dâu út Seo Hi Soo ( Lee Bo Young ) và chồng Han Ji Yong (Lee Hyun Wook). Tuy nhiên, Kang Ja Kyeong bước chân vào gia đình nhà họ Han với mục đích khác.

Ok Ja Yeon thể hiện khả năng diễn xuất không hề "lép vế" những sao nữ khác trong Mine . Nhờ gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén, nữ diễn viên lột tả khí chất lạnh lùng, khó đoán của Kang Ja Kyeong. Cô thường quát mắng người giúp việc như thể mình mới là chủ nhân thật sự trong căn nhà. Trong phân đoạn Kang Ja Kyeong lén mặc váy của bà chủ Seo Hi Soo rồi nhảy múa giữa đêm, Ok Ja Yeon biểu cảm như người mắc bệnh tâm thần, khiến khán giả "rùng mình".

Ở tập 10 của Mine, Seo Hi Soo chiến thắng trong phiên tòa giành quyền nuôi Ha Joon. Tuy nhiên, tác phẩm úp mở rằng Kang Ja Kyeong và hai chị em dâu nhà họ Han đã có sự hợp tác từ trước, có thể nhằm mục tiêu "lật đổ" nhân vật phản diện Han Ji Yong. Tình tiết hứa hẹn mở ra diễn biến mới cho những tập sắp tới của Mine.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 24 tuổi, Ok Ja Yeon gặp không ít khó khăn. So với những sao nữ khác ở xứ kim chi, nữ diễn viên sở hữu gương mặt khác lạ với đường nét góc cạnh, cá tính. Gần 10 năm theo nghề, Ok Ja Yeon góp mặt trong nhiều phim như The Snob (2018), Burning (2018), The Uncanny Counter (2020), Wonderful Rumors (2020)... Dù có khả năng diễn xuất, đặc biệt ở dạng vai phản diện , nhưng cô chưa thật sự nổi tiếng.