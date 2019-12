Ngang nhiên xây dựng sai phép trong vùng lõi di sản Tràng An

Khu du lịch sinh thái Thung Nham nằm ở thôn Hải Nham (xã Ninh Hải, H.Hoa Lư, Ninh Bình), rộng hơn 33 ha, do Công ty CP dịch vụ thương mại - du lịch Doanh Sinh (gọi tắt Công ty Doanh Sinh) đầu tư trước thời điểm Tràng An được công nhận là di sản thế giới (trước năm 2014). Mới đây, Công ty Doanh Sinh triển khai xây dựng nhiều công trình nhà dịch vụ, nhà nghỉ dưỡng theo dự án đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt điều chỉnh năm 2016, nhưng lại ngang nhiên xây sai diện tích theo giấy phép được cấp, xâm hại đất trong vùng lõi di sản

Xây dựng sai phép trên diện tích 1.810 m2

Ngày 9.12, PV tìm hiểu thực tế tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham. Tại đây, bên cạnh những công trình đã được xây dựng từ trước, có một dãy các công trình đang được Công ty Doanh Sinh cho máy móc, nhân lực tập trung xây dựng dọc theo chân một ngọn núi. Dãy công trình này kéo dài khoảng 300 m, xung quanh được che kín bởi bờ rào bằng tôn, bạt và gắn nhiều camera an ninh. Các lối vào khu vực xây dựng đều có biển báo “cấm tất cả các phương tiện vào công trường”, đồng thời doanh nghiệp (DN) bố trí lực lượng bảo vệ túc trực liên tục để kiểm soát không cho người lạ vào nơi đang xây dựng.

Xung quanh các công trình xây dựng được che kín, rào chắn bằng tôn Ảnh: Minh Hải

Theo tìm hiểu của PV, việc xây dựng các công trình của Công ty Doanh Sinh tuy theo dự án đã được phê duyệt điều chỉnh từ năm 2016, nhưng đã xây dựng sai so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở KH-ĐT tỉnh Ninh Bình cấp ngày 1.3.2016 và sai so với quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Khu du lịch Thung Nham của UBND tỉnh Ninh Bình (Quyết định ngày 17.2.2016). Cụ thể, thực địa tại công trường Công ty Doanh Sinh hiện đã xây dựng xong phần móng và đang lắp ghép cốt thép cột khu nhà dịch vụ xông hơi mát xa (ký hiệu số 24) trên mặt bằng rộng 720 m2 trong khi theo giấy phép thì chỉ được xây dựng trên mặt bằng diện tích 480 m2 (xây sai phép 240 m2); cụm nhà nghỉ 2 tầng (ký hiệu số 25) đã xây dựng xong tầng hầm, đang làm thép sàn mái tầng 1 có diện tích xây dựng là 1.990 m2, nhưng giấy phép chỉ được xây dựng 600 m2 (sai phép 1.390 m2). Đáng chú ý, công trình này không chỉ xây với diện tích lớn hơn, mà còn xây dựng sai vị trí được cho phép; nhà nghỉ dưỡng loại 1 (ký hiệu số 18) đã đổ xong mái tầng 2, xây dựng trên diện tích 310,5 m2, nhưng giấy phép thì chỉ cho xây 130 m2 (sai phép 180 m2). Như vậy, tổng các công trình trên, Công ty Doanh Sinh đã xây dựng sai so với giấy phép là 1.810 m2.

Chính quyền “vẽ đường” cho doanh nghiệp hợp thức hóa sai phạm ?

Theo báo cáo của UBND H.Hoa Lư thì những sai phạm trên được phát hiện từ trung tuần tháng 11 vừa qua. Cụ thể, ngày 19.11, đại diện UBND H.Hoa Lư cùng Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An và UBND xã Ninh Hải tổ chức kiểm tra thực địa, đồng thời lập biên bản về những vi phạm như nêu trên và yêu cầu Công ty Doanh Sinh dừng mọi hoạt động xây dựng để chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, DN này đã bất chấp yêu cầu của các cơ quan chức năng, tiếp tục cho thi công các công trình.

Trao đổi với Thanh Niên , ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND H.Hoa Lư, thừa nhận những vi phạm của Công ty Doanh Sinh và khẳng định các công trình trên vi phạm nghiêm trọng Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 4.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An. “Huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với hành vi xây sai phép là 50 triệu đồng và25 triệu đồng về việc xây dựng không đúng thời gian. Trong vòng 60 ngày (kể từ ngày lập biên bản), nếu DN không hoàn chỉnh được thủ tục điều chỉnh, thì sẽ yêu cầu tháo dỡ phần xây dựng trái phép. Nếu không tháo dỡ thì huyện sẽ tổ chức cưỡng chế”, ông Quang nói.