Nghệ sĩ chung tay phòng chống dịch

Lời cảm ơn bằng âm nhạc Bên cạnh đó, ca sĩ Đan Trường, Trọng Tấn, Lan Anh cùng gần 40 ca sĩ hòa giọng trong MV Đồng lòng Việt Nam với ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Hồ sáng tác, cổ vũ tinh thần chiến thắng dịch Covid-19. MV Sức mạnh Việt Nam với ca khúc do nhạc sĩ Xuân Bình sáng tác lời động viên người dân và những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. MV Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay với ca khúc do nhạc sĩ Kiên Ninh trên lời thơ của Vũ Văn Ngọc là món quà mà các NS và ê kíp sản xuất muốn dành tặng những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống dịch. MV Cảm ơn những trái tim yêu người với ca khúc do nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Phạm Việt Tuân sáng tác, ca sĩ Tùng Dương và rapper Ram C thể hiện vừa được ra mắt. Ca khúc Cảm ơn những trái tim yêu người truyền tải thông điệp một cách trực diện về sự đồng lòng của những người con VN vượt qua dịch bệnh, cũng như lòng biết ơn với những con người đang hy sinh cho sự bình yên, sức khỏe của cộng đồng.