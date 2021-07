Nghệ sĩ làm thêm mùa dịch

NSND Tống Toàn Thắng, Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc VN, chia sẻ anh may mắn hơn nhiều những diễn viên khác trong liên đoàn, bởi là viên chức nhà nước nên anh được hưởng lương cơ bản trong mùa dịch. “Những diễn viên trong biên chế còn có thể cố gắng cầm cự , trong khi nhiều diễn viên trẻ hợp đồng thì phải có nguồn thu từ việc biểu diễn mới chi trả lương được. Chúng tôi cũng cố gắng xoay xở vay mượn để đảm bảo lương hợp đồng cho nhiều diễn viên trẻ”, NSND Tống Toàn Thắng nói. Mặc dù vậy, do không có nguồn thu từ hoạt động biểu diễn nên việc chi trả này cũng rất hạn chế. Có những người do khó khăn đã bỏ việc, về quê làm thợ mộc, chăn nuôi, hay ở nhà làm đồ ăn, bán hàng online…