Nhà báo Lại Văn Sâm lên tiếng về tin đồn sở hữu biệt thự dát vàng

Mới đây, nhà báo, MC Lại Văn Sâm đã có mặt tại TP.HCM trong ngày ra mắt chương trình mang tên Cơ hội cho ai - Whose chance sắp được lên sóng VTV do chính ông giữ vị trí MC. Có mặt tại sự kiện, nam MC chọn trang phục giản dị, vui vẻ chào hỏi mọi người. Đặc biệt, bên cạnh những chia sẻ liên quan đến lý do nhận lời mời làm MC gamesshow này, ông cũng không ngại tiết lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống hiện tại sau hơn 2 năm nghỉ hưu.

* Sau khi nghỉ hưu, người ta thường lựa chọn du lịch nghỉ ngơi, thư giãn... tại sao ông lại lựa chọn quay trở lại làm việc và tham gia vào chương trình này?

- Nhà báo, MC Lại Văn Sâm: Ngày trước có những chương trình tôi cần tham gia, có những chương trình tôi nên tham gia, thậm chí có những chương trình phải tham gia. Nhưng bây giờ những thứ ấy tôi dẹp sang một bên, khi nghỉ hưu rồi tôi được quyền lựa chọn chương trình nào mình thích thì mình tham gia. Tôi có hơi lo lắng khi nhận lời tham gia vì đây là một lĩnh vực mà tôi không làm được và không am hiểu. Tôi không bao giờ làm được : Ngày trước có những chương trình tôi cần tham gia, có những chương trình tôi nên tham gia, thậm chí có những chương trình phải tham gia. Nhưng bây giờ những thứ ấy tôi dẹp sang một bên, khi nghỉ hưu rồi tôi được quyền lựa chọn chương trình nào mình thích thì mình tham gia. Tôi có hơi lo lắng khi nhận lời tham gia vì đây là một lĩnh vực mà tôi không làm được và không am hiểu. Tôi không bao giờ làm được kinh doanh , tôi không bao giờ trở thành một doanh nhân được. Khi động vào một lĩnh vực mà mình không biết thì mình cảm thấy không tự tin. Tôi biết ban tổ chức chọn tôi vì tôi an toàn, vì tôi là một người tử tế. Tôi luôn tự tin và nhận rằng mình là một người tử tế, chương trình tôi nhận lời tham gia chắc chắn sẽ tử tế và sức lan tỏa sẽ có.

Tôi hay thích bọn trẻ, bây giờ tôi cũng toàn chơi với người trẻ thôi. Tôi nghĩ chương trình này là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện bản thân nhiều hơn. Mình cứ rút kinh nghiệm từ bản thân mình ra, hồi đấy tôi không có cơ hội nên giờ tôi muốn ủng hộ, giúp các bạn có cơ hội thể hiện mình. Tôi nghĩ mình có duyên với cái mới, cứ cái gì mới thì mình làm, có thể sau đó người khác làm nhưng tôi vẫn muốn đi cùng các bạn ngay từ đâu. Tôi nghĩ đây là một chương trình rất cần cho các bạn trẻ.

Nhà báo Tạ Bích Loan (thứ 2 từ trái sang) và MC Lại Văn Sâm trong buổi họp báo công bố chương trình Ảnh: BTC

* Khán giả nhận xét rằng các gameshow hiện tại đang thiếu những chương trình cung cấp kiến thức, thông tin xã hội mà đa phần là các gameshow âm nhạc, những chương trình chỉ có yếu tố giải trí đơn thuần, thậm chí bị gọi là vô bổ. Ông có nghĩ như vậy không?

- Tôi nghĩ mình không nên chỉ trích, bài trừ hay phê phán. Mỗi chương trình đưa ra đều có những tiêu chí riêng. Có những chương trình chỉ đơn giản là giải trí thôi. Tôi ví dụ Sasuke chẳng hạn, người ta thấy những thanh niên khỏe mạnh vượt qua những thử thách thôi là họ đã thích rồi. Hay những chương trình tạo ra những tiếng cười, có thể các nghệ sĩ hài vẫn cố gắng gửi gắm vào đấy những thông điệp hay tiêu chí, nhưng chủ yếu giải trí theo đúng nghĩa thư giãn, người ta xem và họ thấy thích. Những chương trình có yếu tố thực tế, con người hay xã hội cũng rất nhiều như các phim tài liệu, phóng sự hay phim truyền hình… nhưng một chương trình vừa cần cho xã hội và có yếu tố giải trí thì chưa nhiều lắm. Cá nhân tôi thích những chương trình có cả hai yếu tố như vậy.

* Ông có nghĩ mình là một cái tên có thể kéo rating và thu hút được khán giả theo dõi các chương trình không?

- Tôi nghĩ là không đâu, tất nhiên tôi có một lượng khán giả như thế nhưng không phải là tất cả. Tôi không nghĩ “name” của mình trở thành sự đảm bảo chắc chắn chương trình sẽ thành công. Tôi không tin chỉ cần một người MC có thể khiến người ta bỏ thời gian xem chương trình đó. Tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là nội dung của nó, chất lượng của toàn bộ chương trình. Tôi làm gameshow mấy chục năm, tôi khẳng định yếu tố quyết định của một gameshow là những người tham gia. Dĩ nhiên MC quan trọng khi họ biết cách dẫn dắt. Ví dụ có những câu chuyện buồn nhưng một người MC vô cảm trước câu chuyện mà khán giả muốn khóc, khán giả muốn xúc động thì không tốt, là vô cảm. MC là người tạo cảm xúc cho khán giả, khiến họ thấy có cùng cảm xúc. Nhưng nguyên tắc của tôi là phải có tâm. Tôi coi trọng tính chân thực chứ không phải bằng mọi giá. Ví dụ những điều nói ra không phải là điều mình suy nghĩ thực thì khán giả biết ngay. Khán giả bây giờ tinh lắm, nghe là họ biết ai nói thật hay không, hay nói chỉ để làm vừa lòng ai đó.

Nhà báo Lại Văn Sâm xuất hiện trong trang phục áo thun trắng, quần jeans giản dị Ảnh: BTC

* Ông là một trong số rất ít những MC được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, từ già đến trẻ, vậy bí quyết của ông là gì?

- Tôi chẳng có gì ngoài sự chân thành. Điều này nói nghe có vẻ giả dối và sáo rỗng nhưng thật sự tôi chẳng có bí quyết nào cả. Tôi trở thành người dẫn chương trình cũng là do hoàn cảnh xô đẩy, thất nghiệp và đi làm thử. Tôi không được đào tạo hay học hành như các bạn bây giờ. Từ những thế hệ như Thanh Bạch hay Trấn Thành, các bạn đều được đào tạo ít nhiều, có cơ hội đứng trước ống kính, đứng trước ánh đèn sân khấu, trước mọi người. Còn tôi thì không được đào tạo gì cả, tôi không thấy mình có bí quyết gì cả. Tôi cảm nhận như thế nào thì nói thế, tôi là người dẫn theo ngẫu hứng. Tôi nói suy nghĩ thật của mình, khán giả có thể thấy sự đồng cảm, chia sẻ nào đấy nên họ thích thôi. Tôi ví dụ một trái bóng sút vào lưới, mình thấy đẹp và nhiều người thấy đẹp, nhưng quan trọng là mình có nói ra hay không và nói đúng suy nghĩ của mình hay không. Tôi là người nói ngay lập tức và nói đúng suy nghĩ đấy. Đối với tôi đỏ là đỏ, đen là đen chứ không nói thế này thế kia để vừa lòng ai đó. Tôi nghĩ khán giả quen với tôi vì tôi làm quá dài, 30 năm rồi nên đâm ra sự quen cũng là cái quan trọng. Lâu lâu tôi xuất hiện giống như họ được ăn lại món mà ngày xưa từng ăn nên cảm thấy thú vị, có lẽ là thế.

* Chắc chắn ông nhận được rất nhiều lời mời làm giám khảo các chương trình? Vì sao ông lại không tham gia?

- Đúng là tôi nhận được rất nhiều lời mời, nhưng tôi nghĩ làm giám khảo cần có chuyên môn, giống như The Voice mình phải là ca sĩ hay nhạc sĩ có chuyên môn thì mới dám đánh giá. Làm giám khảo chương trình khiêu vũ thì mình cũng phải thông thạo, có kiến thức về nó tôi mới dám nhận lời. Nhưng thật ra tôi có tham gia một chương trình sắp phát sóng. Họ mời tôi làm giám khảo theo chương trình nhưng không mang quá nhiều tính học thuật hay chuyên môn sâu và có chuyên gia khác đánh giá về điều đó. Đó cũng lần đầu tiên tôi xuất hiện với khán giả khu vực TP.HCM và cũng lần đầu tiên trong vai trò giám khảo. Tôi cảm nhận và chia sẻ hơn với các vị phải ngồi ở vị trí gọi là “ghế nóng”. Tôi nghĩ đó cũng là một chương trình rất hay và tạo cho khán giả những bất ngờ, nó có cảm xúc, chắc chắn các bạn sẽ thích.

Khi được hỏi về tin đồn "đại gia ngầm" hay sở hữu biệt thự dát vàng, Lại Văn Sâm tỏ ra bất ngờ, ông cười lớn và khẳng định hoàn toàn không phải sự thật Ảnh: BTC

* Cuộc sống của ông sau khi nghỉ hưu có gì thay đổi không? Có vẻ như sau khi nghỉ hưu, ông còn đắt show hơn cả lúc còn làm ở đài? - Từ xưa đến giờ tôi thế nào thì giờ vẫn thế, không thay đổi gì. Chỉ có điều bây giờ tôi có nhiều thời gian, mọi người thấy tôi rảnh thì lại mời tôi tham gia. Còn tôi thấy thích và khác ngày xưa ở chỗ tôi có quyền lựa chọn, mình thích chương trình nào thì nhận lời chương trình đó. * Tham gia nhiều chương trình hơn, vậy thu nhập của ông có cao hơn không? - Đấy là cái đương nhiên rồi. Nếu nói khác hẳn thì là cái đấy đấy (cười lớn). * Người nhà có phản đối hay có ý kiến rằng ông cần nghỉ ngơi hay dành thời gian cho gia đình nhiều hơn không? - Tôi luôn là người làm gì gia đình cũng phải nhất trí thì mới làm. Tôi thấy bây giờ còn tốt hơn, tôi đi làm lúc nào cũng luôn có bà xã đi bên cạnh. Bây giờ hai vợ chồng dành cho nhau nhiều thời gian hơn, đi chơi với nhau, đi làm cũng như đi chơi vậy. Kể cả hôm nay dự sự kiện trong TP.HCM, tôi cũng đi cùng vợ. Thông thường, vợ tôi đưa tôi đến trường quay, lo lắng, chuẩn bị trang phục cho tôi chỉn chu, sau đó cô ấy đi việc của mình. Đến cuối giờ quay, cô ấy lại trở về trường quay cùng tôi ra về. MC Lại Văn Sâm tiết lộ hiện mỗi chương trình ông tham gia luôn có vợ cùng đồng hành, chăm sóc ông Ảnh: FBNV * Có thông tin rằng ông vừa tậu biệt thự dát vàng, thông tin này có đúng không? - Đừng nghe tin đồn, tôi không bao giờ có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản. Thứ hai là tôi không thích ở chung cư, không thích ở biệt thự. Nhà tôi là ngôi nhà rất Việt Nam, rất đơn giản. Một ngôi nhà rộng 40m2, xây lên 3 tầng và đến giờ tôi vẫn ở đấy. Còn ai nói tôi có nhà hay có đất ở đâu thì cứ lấy đi, tôi cho đấy (cười lớn).

* Ông có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không?

- Tôi là người rất dễ hài lòng, rất dễ thích nghi với mọi điều kiện sống. Hồi bé tôi sống ở một tỉnh lẻ Phú Thọ và chẳng có mơ ước gì cao sang cả. Khi tôi từ Liên Xô trở về, tôi ở nhà bố mẹ vợ, họ cho tôi một căn phòng chỉ 12m2, tôi đã ở đó 11 năm từ năm 1987 đến năm 1998 thì tôi mua được một căn nhà rộng 40m2. Lúc đấy tôi mới phát hiện ra rằng mình từng sống rất khổ, chật chội nhưng lúc đấy mới thấy mình từng khổ. Thậm chí tôi cảm thấy mình sướng hơn các bạn trẻ bây giờ vì tôi trải qua thời kỳ khổ nhiều quá rồi, ngày mai luôn tốt hơn ngày hôm qua và cuộc sống cứ đi lên như thế là quá tốt. Khi nghỉ hưu rồi tôi thấy mình rũ bỏ được những áp lực, những gánh nặng, khó khăn về công việc. Sau mấy chục năm thì mình thật sự được nghỉ, được làm những điều mình thích thì còn gì mà không hài lòng.

* Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!