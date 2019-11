'Phủ bia' lên biểu tượng di sản

Từng “phủ” bia lên cầu Trường Tiền, Ngọ Môn và bị phản đối

Liên quan đến pano quảng cáo có biểu tượng chùa Cầu (Hội An), hôm qua (5.11), PV Thanh Niên liên hệ với đại diện truyền thông của Công ty TNHH Carlsberg VN để tìm hiểu thông tin, nhưng nhận được lời hẹn hôm nay (6.11) công ty sẽ phản hồi chính thức. Trước đó tháng 6.2017, Công ty Carlsberg VN đã sử dụng hình ảnh di tích ở Huế như cầu Trường Tiền, Ngọ Môn... để quảng cáo cho một chương trình do công ty này tổ chức. Hình ảnh Ngọ Môn và cầu Trường Tiền bị “phủ” lên những chai bia và lon bia Huda rất phản cảm, bị dư luận tại Thừa Thiên-Huế phản đối. Sở TT-TT, Thanh tra Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế đã vào cuộc xử lý (do vi phạm quy định về quảng cáo), làm việc với Công ty Carlsberg VN; sau đó, công ty phải gỡ bỏ những hình ảnh quảng cáo trên.