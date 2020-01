‘Phù thuỷ’ âm nhạc đằng sau thành công của loạt bom tấn ‘1917, ‘Joker’, ‘Doctor Sleep’

Không chỉ thu hút khán giả bằng những cảnh quay táo bạo, những bom tấn tại kinh đô điện ảnh Hollywood không thể thiếu yếu tố âm thanh. Từ lâu, âm nhạc trở thành công cụ không thể thiếu và gần như là yếu tố quyết định nên thành công của bất kì tác phẩm nào. Đặc biệt, dòng phim kinh dị và hành động lại càng phụ thuộc vào yếu tố này. Ngoài kịch bản xuất sắc, chất liệu âm nhạc cũng được đánh giá cao trong các siêu phẩm trình làng gần đây như: 1917, Joker, Us, Doctor Sleep…

'1917'

Tác phẩm 1917 của đạo diễn Sam Mendes vừa xuất sắc giành giải Quả cầu Vàng hạng mục Phim chính kịch hay nhất. Nhận định về bộ phim, tờ The Hollywood Reporter viết: “Bộ phim chứa cảm giác mơ hồ và đầy sợ hãi qua sự khuếch đại của âm thanh. Những ưu điểm này đã phá vỡ những định hình về mặt âm thanh bằng cách sử dụng nhịp điệu và nhạc cụ phù hợp cho mỗi khoảnh khắc đắt giá trong phim”.

Trong 1917, các nhà soạn nhạc đã kết hợp một số nhịp điệu với đàn Lap dulcimer, một nhạc cụ có dây có thể được tạo ra nhiều dạng âm thanh kì quặc để tô đậm vẻ ảm đạm và đáng sợ. Ảnh: IMDb

Đóng vai trò sản xuất âm nhạc trong tác phẩm này, nhà soạn nhạc Thomas Newman đã cho biết khoảnh khắc anh dành nhiều tâm huyết chính là lúc các hiệp sĩ William Schofield (George MacKay thủ vai) và Tom Blake (Dean-Charles Chapman đảm nhận) đi qua lãnh thổ của kẻ thù để đưa ra một mệnh lệnh nhằm cứu rỗi cuộc sống của 1.600 người lính Anh.

Tiết lộ về quá trình thực hiện, anh cho biết: “Tôi luôn đảm bảo âm nhạc không bao giờ nói về nỗi sợ hãi hay căng thẳng đến mức cho phép nỗi sợ hãi và căng thẳng tự phát ra”. Trong cảnh Schofield và Blake băng qua vùng nông thôn Pháp ngập xác chết, Newman đã kết hợp một số nhịp điệu với đàn Lap dulcimer, một nhạc cụ có dây có thể được tạo ra nhiều dạng âm thanh kì quặc để tô đậm vẻ ảm đạm và đáng sợ.

'Us'

Cùng quan điểm về tầm quan trọng trong việc sáng tạo âm thanh, nhà soạn nhạc Michael Abels trong siêu phẩm kinh dị Us cho biết anh đã truyền tải sự căng thẳng đỉnh điểm trong những khoảnh khắc quan trọng. Cụ thể, những khoảnh khắc gia đình người Mỹ gốc Phi đối đầu với nhóm sát nhân được tận dụng triệt để âm thanh của trống Propanium, một thiết bị điện tử tích hợp giả lập các âm thanh. “Điều này giúp tạo ra lực đẩy cao trào phim trở nên nhịp nhàng”, anh nói thêm.

Màn đối đầu giữa gia đình da màu cùng nhóm sát nhân bản sao tạo nên nhiều ám ảnh với âm thanh sắc bén trong phim. Ảnh: IMDb

Song, kết hợp với ý tưởng của đạo diễn da màu Jordan Peele, họ còn sáng tạo ra một đoạn hợp xướng rùng rợn mở đầu bộ phim thông qua giọng hát trẻ em mang tên Anthem. Lời của tác phẩm này được viết bằng tiếng Latin kết hợp với nhịp phách, gợi nhớ các nghi thức tôn giáo đen tối thời cổ đại. Chia sẻ về ý tưởng này, đạo diễn Get Out cho hay: “Đây vẫn là một cuộc tuần hành, nhưng đó là một trong những nền văn hóa mà bạn thực sự hiểu hoặc gặp trước đây.”

'Joker'

Câu chuyện Joker đã giúp Joaquin Phoenix giành lấy giải Quả Cầu Vàng với hạng mục Nam chính xuất sắc. Bên cạnh khả năng tài năng thiên phú, giới chuyên gia nhận định chính yếu tố nỗi loạn bên trong kết hợp với bối cảnh và âm thanh đã đưa diễn xuất của nam diễn viên đến đỉnh cao. Nhà soạn nhạc Hildur Gudnadóttir tiết lộ: “Cách chúng tôi cảm thấy tốt nhất khi kể về câu chuyện này là thực sự đi vào tâm trí Joker và kể về hành trình âm nhạc như thể bạn đang trải nghiệm nó trong tâm trí anh ấy. Do đó, bằng cách nào đó âm nhạc giúp chúng tôi bắt đầu có tình cảm với anh ấy. Tôi nghĩ điều này thật kinh khủng là vì chúng tôi cảm nhận về anh ấy rất nhiều".

Joker ẩn chứa sự nổi loạn từ ngoại hình lẫn nội tâm nhân vật. Ảnh: IMDb

Gudnadóttir cho biết cô duy trì nhịp điệu đơn giản trong suốt bộ phim truyện tranh của Todd Phillips, “gần giống như một trái tim đang đập, chỉ là những nhịp đập rất bình thường, nhưng khi tiếng trống càng lúc càng mạnh thì cũng thứ cũng trở nên hung dữ hơn”. Ngoài ra trong những phân cảnh biến đổi từ chàng trai hiền lành Arthur đến gã hề sát nhân Joker còn có sự xuất hiện của một nhạc cụ đặc biệt: Cello Jimi Hendrix, một loại đàn có dây của Iceland. Yếu tố âm nhạc này được khắc hoạ rõ nét trong cảnh nam chính khiêu vũ trong phòng tắm sau vụ giết người đầu tiên và được nghe lại trước khi anh lên sân khấu tại The Murray Franklin Show.

'Doctor Sleep' và 'The Grudge'

Trong Doctor Sleep, anh em nhà soạn nhạc Newton đã khiến khán giả bất ngờ khi cho biết một số phân cảnh kinh dị trong phim được tạo ra bởi một cây đàn hạc Aeilian cao hơn 30 mét. Ngoài ra, tiếng động cơ máy bay không người lái trong phim được biến tấu từ Hurdy Grande, một cỗ máy âm thanh được phát minh bởi nhà soạn nhạc thử nghiệm Paul Netherher. Đáng chú ý, phía sản xuất còn tận dụng một số âm thanh tự nhiên, kích thích thính giác người xem như: ong vo ve, chim ruồi, tiếng gió sương mù, lò vi sóng, tiếng kêu của máy điều hoà…

Doctor Sleep tập hợp chuỗi âm thanh đáng sợ từ tiếng động đời thường. Ảnh: IMDb

Những âm thanh trong phim không chỉ đơn thuần được ghi lại thông qua các thiết bị. Chúng còn được xử lí qua các phần mềm âm thanh như: làm chậm, kéo dài, cong vênh, cắt xén… Những yếu tố này tạo ra hàng loạt hoài nghi trong tâm trí người xem, buộc họ phải suy đoán về những manh mối sắp diễn ra trong phim. Ngoài ra, việc liên tục thay đổi âm thanh, nhịp độ có thể làm nên nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Sự sáng tạo về mặt âm thanh cũng được hai anh em Newton ứng dụng trong tác phẩm gần nhất: The Grudge. Ngoài kết hợp âm nhạc điện tử, các nhà soạn nhạc còn mời hẳn ban nhạc rock Dead Sara. Với giọng hát cao vút, những nốt guitar căng thẳng, ca khúc We Get What We Deserve xuất hiện trong phim với vẻ ma mị và hoài cổ.