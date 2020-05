Phương Viện: Chân dài tai tiếng sống như bà hoàng nhờ làm vợ Quách Phú Thành

Hồng Ngọc lần đầu công bố hình ảnh của cô sau 2 tuần gặp tai nạn bỏng nặng do nổ nồi xông hơi. Nữ ca sĩ quấn băng quanh ngực, thông báo sức khỏe đang dần ổn định.

Mới đây, chia sẻ với trang On, Mạch Gia Kỳ thừa nhận cô hối hận khi chụp ảnh nóng ở tuổi thiếu niên. Mỹ nhân càng đau khổ hơn khi con trai lớn nhìn thấy những bức ảnh nhạy cảm và chất vấn mẹ về chúng.

Sau thời gian gây sốt màn ảnh nhỏ, Thế giới hôn nhân (tựa Anh: The World of the Married) đi đến hồi kết với nhiều tình tiết bi kịch cho mỗi nhân vật và đạt kỷ lục rating ở tập cuối.