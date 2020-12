'Quỷ lùn' Peter Dinklage: 'Gã khổng lồ' háo sắc mang thân hình bé nhỏ

Tỏa sáng

Peter Dinklage trên sân khấu nhận giải Emmy lần thứ 4 nhờ vai diễn trong Trò chơi vương quyền Ảnh: Getty Images

Nhiều nhà làm phim đã lợi dụng ngoại hình thấp bé của nam diễn viên để mời gọi ông đóng những vai chọc cười, mua vui, hoặc những vai phụ, thuộc hàng nhân vật không mấy quan trọng trong dự án. Nó khiến cho nam diễn viên có một mặc cảm rất lớn về những vai diễn mà mình từng nhận. Cho đến khi ông được hai nhà làm phim của loạt phim Trò chơi vương quyền là David Benioff và D. B. Weiss mời đóng phim, nam diễn viên đã chứng minh cho mọi người thấy ông hoàn toàn thích hợp với các loại vai yêu cầu khắt khe về năng lực diễn xuất.

Trong 8 mùa phim của nhà đài HBO, nam nghệ sĩ hóa thân vào vai Tyrion Lannister, một nhân vật có thừa trí khôn và là nhân vật sát gái bậc nhất trên màn ảnh nhỏ. Trong số những cảnh sex nặng "đô" của Game of Thrones , có rất nhiều cảnh có "quỷ lùn" Tyrion Lannister đóng. Bằng sự khôn ngoan, nhân vật này đã sống sót đến mùa cuối cùng và thậm chí còn góp phần chi phối bàn cờ chính trị của lục địa hư cấu Westeros, theo hướng không nhiều cũng ít. Trong suốt 8 mùa phim phát sóng khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2019, Peter Dinklage đã nhận tổng cộng 4 giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Emmy, 1 giải Quả cầu vàng cũng cho vai diễn này nhờ loạt phim.

Nam nghệ sĩ xuất hiện trong bom tấn Avengers: Infinity War Ảnh: Disney

Trong số những phim ông tham gia, không thể không kể đến sự gặp gỡ của ngôi sao với thế giới phim siêu anh hùng. Năm 2014, ông xuất hiện trong X-Men: Days of Future Past. Đến năm 2018, ngôi sao này nắm giữ vai Eitri, một người lùn khổng lồ có khả năng rèn búa thần Mjolnir cho Thor trong bom tấn Avengers: Infinity War. Dự án hiện tại mà nam diễn viên đang thực hiện, The Toxic Avenger, tiếp tục cho thấy ngôi sao này có tố chất và thích hợp với dòng phim siêu anh hùng nói chung.

Peter Dinklage rất kín tiếng về chuyện đời tư, nói không với scandal cũng như những phát ngôn gây sốc với truyền thông. Những gì mà báo chí nắm thông tin về anh một cách chung nhất đó là anh có vợ là một đạo diễn sân khấu - Erica Schmidt. Cả hai có với nhau hai người con và gia đình họ sống đề huề. Theo thông tin từ Celebrity Networth, khối tài sản của sao phim Biên niên sử Narnia tính đến hiện tại là 25 triệu USD. Ở hai mùa cuối của Trò chơi vương quyền được phát sóng trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, với 14 tập được chiếu, mỗi tập ông được trả thù lao lên đến 1,1 triệu USD. Đến tận bây giờ, vai diễn này đã "đóng đinh" tên tuổi của Peter Dinklage trên màn ảnh nhỏ thế giới.

Báo chí cũng dành những lời khen có cánh cho diễn xuất của Peter Dinklage trong phim. The Times nhận định, đây là vai diễn tỏa sáng của nam nghệ sĩ, cái xuất thần của anh trong vai diễn đó là diễn mà như không diễn, không cần phải biết tại sao mình lại nhận được vai chính và điều đó cũng không quan trọng. Từ tác phẩm này, con đường diễn xuất với anh như được lật sang một trang khác. Một số phim mà nam nghệ sĩ đóng có thể kể qua như Lassie (2005), Death at a Funeral (2007), The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)...