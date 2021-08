Nghị lực sống của chị Mai Thị Thủy

Lâu nay, tiệm may ở số 10 Lý Thần Tông là nơi thường lui tới của khách hàng thu nhập thấp và những em nhỏ muốn học nghề may miễn phí. Áo quần do chị Thủy may nổi tiếng vì đường chỉ cẩn thận, tinh tế, giá cả cũng phải chăng. Chị thủ thỉ: “Tôi làm nghề thế này được

22 năm rồi. Từ khi mở tiệm, tôi bắt đầu đi tìm những em khó khăn, khuyết tật để dạy nghề cho các em”.

Những học trò khuyết tật hoặc có gia cảnh khó khăn quanh vùng được chị Thủy tận tình chỉ dạy miễn phí. Hơn 30 bạn trẻ nhờ đó mà lành nghề, đủ khả năng đi làm ở các xí nghiệp may và mở tiệm nhỏ tại nhà.

Em Nguyễn Ngọc Triều Ngân (ngụ P.Hương Chữ), người đang học nghề tại tiệm may chị Thủy, cho biết: “Chị dạy cho em rất dễ hiểu nên dần dần em cũng quen được và tay nghề bắt đầu vững hơn. Em cảm ơn chị Thủy vì đã dạy cho em một nghề để sau này có thể nuôi sống bản thân mình”.

Vượt qua khó khăn của một người khuyết tật, chị Thủy đã tạo nên một tiệm may không chỉ đem lại cho bản thân khoản thu nhập 7 triệu đồng/tháng, thoát khỏi hộ nghèo mà còn lan tỏa tình yêu thương đối với những người đồng cảnh ngộ.

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Thừa Thiên-Huế, chia sẻ: “Chị Thủy là một cô gái giàu nghị lực, cầu tiến và có lòng nhân ái. Là gương người khuyết tật biết vươn lên trong cuộc sống”.

Bà Hà Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ P.Hương Chữ, đánh giá: “Chị Thủy là một hội viên khuyết tật thuộc loại nặng nhất nhưng chị luôn vượt lên chính mình. Chị nuôi dạy 2 người con ngoan, học giỏi”.

Chị Mai Thị Thủy (ảnh) tâm sự: “Bản thân tôi bị bại liệt từ nhỏ, mới sinh ra 1 tuổi rưỡi tôi đã bị rồi. Từ nhỏ không biết buồn là gì. Đến 16 - 17 tuổi, tôi bắt đầu nhận thức rằng mình không giống như mọi người. Khi chuẩn bị lên cấp 3, không thể đi học xa được nên tôi quyết định xin phép bố mẹ cho đi học nghề may . Bước vào nghề may mới thấy chân mình rất yếu. Để được như ngày hôm nay thực sự là một hành trình rất khó khăn đối với tôi”.