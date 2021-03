Sự kiện văn hóa nổi bật: Số phận tu viện cổ Franciscaines Đà Lạt sẽ ra sao?

Vụ việc có thể thổi bùng lên những đồn thổi về “tính thiêng” của công trình di sản nhiều năm bỏ hoang này, nhưng lúc này, có lẽ cần bình tĩnh để nhìn lại căn nguyên vấn đề một cách khoa học.

Trước đó, chủ đầu tư - đại diện Đại học Kiến trúc, nói rằng tất cả 5 khối công trình đều được giữ nguyên, không có công trình nào bị phá bỏ để giữ lại “cái hồn” của tu viện xưa. Đặc biệt, nhà nguyện cổ và khu nội viện sẽ được khôi phục kiến trúc nguyên bản. Nhưng chỉ ít hôm sau phát ngôn ấy, tai nạn chết người đã xảy ra ở chính khu nội viện. Điều đáng nói là những góc chụp không ảnh, cận cảnh cho thấy khu nội viện đã bị đập bỏ “ngang xương”, không như lời phát biểu “khôi phục kiến trúc nguyên bản”. Việc đập bỏ diễn ra quá sơ sài, không có giàn giáo, che chắn, khung bảo vệ an toàn cho công nhân thi công và cố định những hạng mục kiến trúc liên đới cần giữ lại.

Có thể nói ngay rằng những gì xảy ra cho thấy nhà đầu tư, thi công và giám sát đã không nghiên cứu, đánh giá hết được các yếu tố kết cấu và hiện trạng công trình để có một giải pháp hợp lý. Và cũng cần nói thẳng ra rằng, là một cái nôi đào tạo kiến trúc, nhưng đơn vị đầu tư có thể đã bỏ qua rất nhiều bước đánh giá chuyên môn sâu để bảo vệ giá trị kiến trúc, lịch sử kiến trúc của công trình. Các giải pháp kiến trúc, biện pháp thi công đã không được minh bạch trước những bày tỏ hoài nghi và băn khoăn về số phận công trình di sản của cộng đồng này.

Vẫn biết rằng việc trùng tu bài bản nói chung hết sức phức tạp và tốn kém. Nhưng cũng cần có một tầm nhìn lớn để nhận ra thực tế nếu kiên quyết theo đuổi ý hướng trùng tu nghiêm túc và có trách nhiệm với công trình này, thì giá trị vô hình và bền vững mang lại cho đơn vị đầu tư hứa hẹn là rất lớn, nhất là gia tăng uy tín về chuyên môn cho một ngôi trường kiến trúc. Ngoài ra, giá trị mang lại cho xã hội sẽ rất sâu sắc.

Trên thực tế, mọi thứ đã diễn ra thật dễ dãi theo cách thường thấy: vội vàng đập bỏ, đến mức hôm trước tuyên bố trùng tu nguyên trạng, hôm sau biến thành đống gạch vụn. Tai nạn xảy ra trong sự thiếu tôn trọng những nguyên tắc căn bản về thi công.

Sau vụ tai nạn lao động, cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị thi công tạm thời dừng thi công để điều tra làm rõ nguyên nhân. Số phận của khối quần thể kiến trúc này lại treo lơ lửng trong tình trạng đã bị “hạ giải” dang dở. Hai mạng người đã mất. Sinh mạng giá trị kiến trúc cũng đang bị thử thách trầm trọng.

Đó là những lỗi không còn có thể sửa được. Sự cố này là một tin xấu của ngành kiến trúc khi Ngày kiến trúc sư Việt Nam đang đến rất gần.

Tình đơn phương - ca khúc nhạc Hoa lời Việt đình đám một thời qua tiếng hát Đan Trường, vừa được "trả lại" đúng tên tác giả lời Việt - nhạc sĩ Minh Tâm, sau hơn 20 năm bị nhầm của Chu Minh Ký.

Theo ông Hoàng Tuấn, Giám đốc HT Production - đơn vị sở hữu ca khúc Tình đơn phương hơn 20 năm qua: "Do sơ xuất của nhân viên Phòng Hành chánh công ty nên hơn 20 năm trước, bản lưu hồ sơ của nhạc sĩ Minh Tâm khi ký hợp đồng viết lời Việt cho ca khúc này chỉ ghi tắt là bài Tự bạch, trong khi ở bản nhạc viết tay nhạc sĩ Minh Tâm có mở đóng ngoặc là Tình đơn phương. Lúc bấy giờ, khi mua độc quyền bản nhạc, chúng tôi đặt hàng nhiều nhạc sĩ viết lời Việt. Và bản lời Việt khác của nhạc sĩ Chu Minh Ký không được chọn để thu âm, quay hình... Tuy nhiên khi phát hành, nhân viên lại ghi nhầm tác giả lời Việt bài Tình đơn phương là Chu Minh Ký...".

Ông Hoàng Tuấn cho biết: "Mới đây, khi lục lại giấy tờ để bổ sung thủ tục cho việc xin phép phần nhạc ngoại lời Việt, tôi mới thấy bản nhạc viết tay Tự bạch (Tình đơn phương) của Minh Tâm, đọc kỹ thì mới rõ là Tình đơn phương mà chúng tôi sử dụng hơn 20 năm qua là của nhạc sĩ Minh Tâm, chứ không phải là bản của Chu Minh Ký".

Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn này, ông Hoàng Tuấn đã trực tiếp xin lỗi nhạc sĩ Minh Tâm, đồng thời gửi thông báo đến Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cũng như các trang nhạc trực tuyến, các đơn vị đang sử dụng ca khúc này để cập nhật - điều chỉnh tên tác giả phần lời Tình đơn phương, nhạc Hoa, lời Việt: Minh Tâm.

Đến nay, Tình đơn phương do Đan Trường thể hiện với “intro huyền thoại" vẫn còn là ca khúc mang lại nhiều cảm xúc lẫn ký ức "buồn mà đẹp" với người nghe cũng như những ai từng "nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành câu...". Bài hát này cũng rất được yêu thích qua giọng ca Lam Trường. Gần đây có nhiều ca sĩ trẻ cover, trong đó nổi bật hơn hẳn là bản cover của Edward Dương Nguyễn - Tùng Acoustic.

Ngày 12.3 tại TP.Hội An (Quảng Nam), Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác bảo tồn, trùng tu di tích.

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết khó khăn hiện nay trong công tác bảo tồn đô thị cổ Hội An là việc phòng chống cháy nổ, chống mối mọt nhà cổ và các dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Cầu vẫn còn chậm trước nguy cơ hư hại nặng hơn. Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh công tác triển khai đề án trùng tu Chùa Cầu phải được TP.Hội An, cơ quan liên quan quyết liệt thực hiện. Các vấn đề liên quan đến nạo vét sông Hoài, khơi thông dòng chảy để đảm bảo an toàn nhà cổ cũng phải tính đến hình thức công - tư, vấn đề chuyển đổi chủ sở hữu nhà cổ cũng cần được cơ quan chức năng chú ý, hướng dẫn, tránh tác động đến di tích.