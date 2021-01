Sự kiện văn hóa nổi bật: Tang lễ NSND Trung Kiên tại Hà Nội

Ông là giọng nam cao nổi tiếng với dòng nhạc cách mạng, gắn liền tên tuổi với nhiều ca khúc như Đất nước trọn niềm vui, Phất cờ Nam tiến, Cô lái tàu, Tình ca, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Quà tháng năm dâng Người, Bài ca Trường Sơn, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người...

Trước ngày diễn ra lễ viếng NSND Trung Kiên, con trai ông - nhạc sĩ Quốc Trung đã nhắn gửi với mọi người về việc gia đình xin phép không nhận vòng hoa và phong bì phúng viếng.

NSND Quốc Hưng (Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), là học trò của NSND Trung Kiên, luôn kính trọng người thầy của mình.

“Ông là người có công lớn trong lĩnh vực thanh nhạc của Việt Nam, bởi ông không những đào tạo trực tiếp ra những nghệ sĩ, ca sĩ, mà còn là người biên soạn giáo trình thanh nhạc từ trung cấp, đại học, cao học, nghiên cứu sinh, phổ biến đến những trường nhạc chuyên nghiệp trong cả nước”, ông Hưng nói.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cũng nhận thấy một nhà nghiên cứu ở NSND Trung Kiên. “Ông nghiên cứu để đưa những kỹ thuật âm nhạc cổ điển phương Tây áp dụng vào trong giảng dạy thanh nhạc phù hợp với đặc thù giọng của người Việt. Đóng góp của ông cũng ở cả việc dịch nhiều những khúc aria trích trong các opera nổi tiếng thế giới hay các romance, ca khúc từ tiếng Nga sang tiếng Việt dùng trong giảng dạy. Nhiều tác phẩm đã không chỉ ở trong khuôn khổ những lớp học mà đã sống trong đời sống nghệ thuật”, ông Long bày tỏ.

NSND Đỗ Lộc chia sẻ: “Nghệ sĩ Trung Kiên thực sự là hạt giống đỏ được đào luyện căn cơ để trở thành cây tenor chuẩn chỉnh của làng nhạc cách mạng Việt Nam”.

“NSND Trung Kiên là một trong những danh ca thuộc thế hệ vàng, mà những nghệ sĩ lớn có tên tuổi như Quốc Hương, Trần Khánh, Ngọc Dậu, Mai Khanh là thế hệ đi trước. Nối tiếp sau là những nghệ sĩ Trần Hiếu, Quý Dương, Trung Kiên... Đấy là những nghệ sĩ đã bắt đầu cống hiến cho nền ca hát nước nhà vào những năm đầu của thập kỷ 60 của thế kỷ trước.

Trong suốt chặng đường chống chiến tranh phá hoại của Mỹ từ những năm 1965 đến khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975, trong chương trình biểu diễn ca nhạc, từ thu thanh đến truyền hình, NSND Trung Kiên là một trong những nghệ sĩ đã thể hiện nhiều bài hát trở nên phổ biến”, NSND Quang Thọ một người học trò của NSND Trung Kiên chia sẻ với Thanh Niên.

Ê kíp phim Bố già chiều 29.1 đã ra thông báo khẩn hủy sự kiện ra mắt phim vào tối 2.2 tại TP.HCM và tối 5.2 tại Hà Nội. “Việc hủy sự kiện là một quyết định khó khăn với đơn vị sản xuất và nhà phát hành, nhưng ê kíp Bố già mong muốn khán giả có thể yên tâm thưởng thức trọn vẹn tác phẩm ở thời điểm thích hợp và an toàn nhất”, Trấn Thành, người đảm nhận 3 vai trò: nhà sản xuất - đạo diễn - diễn viên chính của phim, cho biết. Còn bà Huyền Trang - đại diện đơn vị phát hành Galaxy, nói: “Hơn 1.000 con người, hơn 1.000 giờ làm việc của các team (đội) để chuẩn bị cho 2 event (sự kiện) được xem là lớn nhất từ trước giờ của phim Việt... Nhưng do tình hình dịch bệnh nên chúng tôi quyết định hủy tất cả lịch họp báo ở hai miền”.

Trước những khó khăn sẽ gặp phải bởi dịch Covid-19 lúc này, “cuộc đua” phim tết đã khá căng thẳng vì phim nào cũng có sự đầu tư lớn: khoảng 25 tỉ đồng với Bố già, khoảng 43 tỉ đồng với Trạng Tí phiêu lưu ký; còn Lật mặt 5: 48h, Gái già lắm chiêu V được đầu tư ở mức 35 - 40 tỉ đồng. Đạo diễn Lý Hải của Lật mặt 5: 48h nói: “Phim tôi làm lần này đã quá gian truân, quay khó hơn đến mức suýt mất mạng trong những cảnh hành động và phải dời chiếu từ 30.4.2020 đến tết 2021 mới ra mắt. Vậy mà… Tôi chỉ cầu mong phim hoàn vốn. Tôi chỉ biết làm sao để sản phẩm mình tốt nhất có thể, tốt hơn phần trước của mình. Điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là việc đối đầu giữa phim này phim kia mà là dịch Covid-19. Kể cả 4 bộ phim có quảng bá rầm rộ và làm tốt đến đâu, nếu Covid-19 “ghé thăm” thì không lường trước được”.

Tương tự, Trấn Thành cho biết lần này anh muốn chơi một “ván cờ” lớn khi đầu tư cho Bố già cả ở những cảnh quay, chất lượng nội dung lẫn chi phí quảng bá. Thực tế, Bố già trong một tháng qua đã tưng bừng “phủ sóng” trên YouTube lẫn các bảng quảng cáo lớn khắp các trung tâm thương mại, ở các vòng xoay lớn ngoài đường phố Hà Nội, TP.HCM. Thế nhưng, hiện tại Trấn Thành chỉ biết cảm thán nỗi lòng khi phải hủy sự kiện chiếu ra mắt và không biết phim có ra rạp được vào dịp tết này hay không: “Bố già của tôi sẽ ra sao đây? Giờ thật sự không biết sao luôn!”.

Còn với Trạng Tí phiêu lưu ký, sau một thời gian dài vướng scandal quanh chuyện bản quyền với họa sĩ Lê Linh, bị khán giả tẩy chay ồn ào, những tưởng khi đã giải trình rõ ràng vào cuộc họp báo tuần trước, ê kíp sản xuất sẽ dồn tâm sức vào kế hoạch quảng bá phim để “đua” với 3 phim còn lại, nhưng nay vì dịch Covid-19, phim lại không biết xử trí ra sao với những buổi giao lưu để đến gần với khán giả hơn.

* TP.HCM: Theo kế hoạch, live concert Rap Việt All-Star diễn ra từ 15 giờ (các hoạt động phụ) và 20 giờ (show chính thức) vào ngày 30.1 tại Trung tâm SECC, Q.7, TP.HCM. Tuy nhiên tối 29.1, nhà sản xuất đã quyết định tạm hoãn chương trình do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Sự kiện sẽ được tổ chức lại trong thời gian sớm nhất ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát và được sự cho phép của cơ quan chức năng. Nhà sản xuất sẽ cập nhật về kế hoạch tổ chức lại sự kiện trên trang Facebook chính thức của chương trình.

Rap Việt All-Star là live concert được đầu tư lớn, thể hiện ở sự tham gia của đông đảo các rapper, nhà sản xuất, DJ đình đám và đang được yêu thích hiện nay.

* Hà Nội: Nhiều chương trình tại Hà Nội đã bị hủy hoặc diễn ra không có khán giả. Tối 28.1, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân bất ngờ dừng ghi hình có khán giả. Đại diện Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình VN (VFC) thông tin: “Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân rất tiếc không thể tổ chức ghi hình có khán giả vào tối 28.1”. Chương trình đã ghi hình có khán giả trong hai buổi 26 và 27.1. Cũng theo thông tin từ VFC, Táo quân vẫn phát sóng như bình thường vào tối 30 tết. Nhiều chương trình khác cũng đã phải tạm hoãn. Chương trình Khoảnh khắc có sự tham gia của ca sĩ Trọng Tấn, Trần Thu Hà… đã buộc phải hủy chỉ vài tiếng đồng hồ trước thời điểm dự kiến diễn ra (tối 28.1). Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh xin lỗi khán giả về việc không thể tham gia đêm nhạc vào tối 29.1 tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ và ca sĩ cũng chia sẻ về việc bị hủy show diễn, như Tùng Dương, Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Anh...

Ngày 29.1, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết chương trình sân khấu thực cảnh Hội An show theo kế hoạch biểu diễn tối 30.1 đã phải tạm hoãn. Hội An show do UBND TP.Hội An, Trung tâm VH-TT và TT-TH TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Đài tiếng nói VN, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức; do nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản và tổng đạo diễn, dự kiến diễn ra trên sân khấu mở, trải dài khu vực chùa Cầu, sông Hoài và phố cổ.