Tài tử Dennis Quaid hoãn đám cưới với tình trẻ kém 39 tuổi vì dịch Covid-19

Chia sẻ với Extra trong cuộc trò chuyện mới đây, tài tử Dennis Quaid cho biết ông và Laura Savoie quyết định gác lại kế hoạch tổ chức đám cưới mơ ước để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các khách mời cũng như mọi người xung quanh. Thay vì tất bật chuẩn bị cho hôn lễ trọng đại , sao phim Bẫy phụ huynh quyết định ngồi yên vị ở nhà giữa mùa dịch Covid-19 . “Chúng tôi quyết định hoãn lại hôn lễ khi bắt đầu nghe về tình hình dịch bệnh tại Ý. Một vài thành viên trong gia đình và bạn bè của tôi có sức đề kháng khá yếu do phải điều trị y tế vì các căn bệnh khác nhau nên khá nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho tất cả, chúng tôi quyết định tạm gác lại sự kiện trọng đại này”, tài tử phim Kẻ xâm nhập bí ẩn lý giải thêm. Tài tử sinh năm 1954 tiết lộ rằng ban đầu, ông cùng bạn gái dự kiến làm đám cưới đáng nhớ vào ngày 4.4 tới tại đảo Kauai thuộc Haiwaii (Mỹ).

Dẫu cảm thấy khá tiếc nuối khi chiếc váy cưới đã sẵn sàng để chuẩn bị khoác lên người song Laura Savoie cho rằng đây là một quyết định đúng đắn. Trong khi đó, Dennis Quaid tiếp tục chia sẻ rằng khi tình hình ổn định và mọi người có thể an toàn để đi du lịch , ông vẫn muốn tổ chức hôn lễ ở vùng Hawaii hoặc nếu không, bộ đôi này sẽ làm đám cưới ở nơi nào đó gần nhà hơn. Nam diễn viên U.70 cũng hi vọng tình hình dịch bệnh sẽ khả quan hơn trong thời gian tới và nhắc nhở mọi người giữ an toàn.

Dennis Quaid và Laura Savoie là một trong những cặp đôi lệch tuổi nhất Hollywood khi chênh tới 39 tuổi. Cả hai từng bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5.2019 và thường xuyên đi du lịch, dự sự kiện cùng nhau. Tháng 10 cùng năm, tài tử 66 tuổi đã cầu hôn người đẹp 9X và nhận được cái gật đầu của bạn gái. Dù đã trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân, Dennis Quaid vẫn dành trọn niềm tin cho tình yêu và không ngần ngại đi thêm bước nữa. Nam nghệ sĩ kỳ cựu này từng tiết lộ trên The View rằng Laura Savoie là người yêu duy nhất ở hiện tại và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tìm được bạn đời mới. Ngôi sao sinh năm 1954 ca ngợi tình trẻ là người tuyệt vời, đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn. Dennis Quaid cũng nhấn mạnh đây là cuộc hôn nhân thứ tư và sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của mình.

Dennis Quaid không còn là cái tên xa lạ với khán giả trung thành của phim Hollywood. Nam diễn viên sinh năm 1954 được nhiều người biết đến với các tác phẩm nổi tiếng như: Jaws 3-D (Hàm cá mập III), Far From Heaven (Thiên đường mong manh), Traffic, The Parent Trap (Bẫy phụ huynh), Vantage Point (Sát thủ), The Intruder (Kẻ xâm nhập bí ẩn), Midway... Vợ sắp cưới của Dennis Quaid tên Laura Savoie, dẫu không phải là tên tuổi hoạt động nghệ thuật , mỹ nhân 27 tuổi vẫn trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng từ khi hẹn hò tài tử U.70. Cô cũng được khen ngợi hết lời bởi nhan sắc xinh xắn, ngọt ngào cùng thân hình nuột nà, nóng bỏng.