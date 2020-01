Thu Trang: Tôi không bao giờ thỏa hiệp với bất cứ chiêu trò nào

Không áp lực với thành công của các diễn viên trẻ

* Xin chào diễn viên Thu Trang, nhìn lại một năm qua, chị thấy hài lòng và không hài lòng điều gì?

- Diễn viên Thu Trang: Điều Trang thấy hài lòng và tự hào nhất chính là Điều Trang thấy hài lòng và tự hào nhất chính là phim điện ảnh Chị Mười Ba ra rạp thành công. Chính điều này đã giúp Trang có thêm tự tin để làm tiếp Chị Mười Ba phần 2. Trang cho rằng mình cứ sống tốt và làm việc hết sức thôi, những điều may mắn nhất định sẽ tới. Cả Trang với anh Luật đều tâm niệm điều này, không bon chen, không chiêu trò, không cố tình đánh bóng bằng bất cứ thông tin ầm ĩ nào. Trang chỉ muốn khán giả nhớ đến mình bằng sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Còn về chuyện không hài lòng thì chắc không có đâu. Tuy nhiên, Trang cũng hơi tiếc một chút là do lịch làm việc căng thẳng, dày đặc quá nên hai vợ chồng chẳng còn nhiều thời gian ở bên con trai. Bé Andy đang tuổi ăn tuổi lớn, Trang thực sự muốn ở gần con nhiều hơn để chứng kiến những khoảnh khắc bé lớn lên từng ngày.

* Nhìn lại các đồng nghiệp cùng tuổi với mình, chị có tự hào về bản thân ở hiện tại không?

- Trang là người không ngó nghiêng đến người khác. Trang chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống của mình thôi. Với lại, ngày thường đã quá bận rộn rồi, rảnh một chút là dồn hết thời gian cho con trai, cho anh Tiến Luật, rồi lại còn những mối quan hệ thân thuộc với đám em út hay hỗ trợ mình nữa. Tự hào về bản thân đương nhiên là Trang có chứ. Thứ khiến Trang cảm thấy bản thân mình làm tốt nhất đó là luôn cố gắng hết sức và không bao giờ bỏ cuộc. Đương nhiên trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng vấp phải những khó khăn, thử thách, nhưng mà chẳng biết sao nữa, cứ khi nào cảm thấy hơi mệt một chút là tự dưng Trang lại tìm được cách giải quyết. Trang nghĩ mình cứ sống vui vẻ, lạc quan thôi, vậy là quá đủ rồi.

Diễn viên Thu Trang là một trong những sao Việt sinh vào năm Tý đạt nhiều thành công trong sự nghiệp Ảnh: FBNV

* Trong năm qua, nghệ sĩ ồ ạt làm web-drama từ phim hành động, phim giang hồ, phim ma chị có thể được kể đến là một trong những người đầu tiên thành công với việc làm phim YouTube, chị có thấy tự hào về điều đó?

- Là người đi tiên phong, tất nhiên là sẽ được khán giả nhớ đến. Trang cảm thấy đây cũng là một điều may mắn của mình. Tuy nhiên, để có được những thứ này, Trang phải nói lời cám ơn đến anh Tiến Luật, bố mẹ chồng, con trai, các đồng nghiệp đã hỗ trợ. Ngày đầu khi làm web-drama, Trang nghĩ đơn giản là mình mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng, phát hành miễn phí thôi, đến khi web-drama trở thành trào lưu với nhiều thể loại khác nhau, Trang cũng cảm thấy vui khi khán giả có thêm nhiều lựa chọn, nhiều tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức.

* Tuy nhiên, cũng có nhiều nhận định rằng vì "hài thoái trào, nên nghệ sĩ mới ồ ạt làm phim", chị suy nghĩ gì về điều này?

- Nói hài thoái trào nên nghệ sĩ mới ồ ạt làm phim, Trang nghĩ cũng không chính xác đâu. Hài là món ăn tinh thần quen thuộc rồi, rất khó lòng tách rời nó khỏi đời sống thưởng thức nghệ thuật của khán giả Việt. Chỉ là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, nghệ sĩ có thêm nhiều kênh thông tin, nhiều phương tiện để phát triển công việc của mình, từ đó, "đất sống" cũng nhiều thêm. Trang thấy điều này cũng tốt mà. Bạn có công nhận là từ khi web-drama phát triển, nghệ sĩ có cơ hội tiếp cận với khán giả nhiều hơn không? Chẳng những thế, khán giả còn được theo dõi nhiều sản phẩm nghệ thuật hơn trước nữa. Thời đại mới rồi, bản thân người nghệ sĩ cũng phải vận động và phát triển theo xu hướng. Nếu không xuất hiện ở các sân khấu hài, không tham gia chương trình truyền hình thì nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất các bộ phim hoặc chương trình thực tế rồi đăng tải lên kênh YouTube hoặc Facebook cá nhân. Trang thấy vui khi có nhiều anh chị em nghệ sĩ đang phát triển theo hướng này rất tốt.

Thu Trang không ngại hóa thân vào các vai diễn với tạo hình xấu xí hay nghèo khổ. Diễn xuất tự nhiên, chân thật giúp cô chiếm được tình cảm của khán giả Ảnh: FBNV

* Hiện nay, có rất nhiều diễn viên hài trẻ rất tài năng và xinh đẹp như Nam Thư , Khả Như, Diệu Nhi, chị có áp lực nếu đàn em vượt mặt và thành công hơn không?

- Có gì đâu mà áp lực (cười). Như Trang đã nói lúc nãy, Trang là người sống rất lạc quan, nhẹ nhàng. Với Khả Như, Nam Thư, Diệu Nhi hay ai khác đi nữa, Trang cũng giữ mối quan hệ hòa hảo, vui vẻ. Đều là mấy đứa em từng làm việc chung với mình, nếu công việc của mọi người tốt thì Trang sẽ chúc mừng họ. Nếu mọi người có theo dõi thì sẽ thấy là các sản phẩm của Thu Trang đều có Diệu Nhi, Sam hay Phương Trinh Jolie cùng góp mặt. Mỗi lần Trang ngỏ ý mời đóng phim, quay show thực tế, nếu có thời gian các em sẽ nhận lời liền. Ngược lại, Trang cũng vậy luôn, nếu thời gian thích hợp thì các em cần gì Trang cũng hỗ trợ. Trang luôn sống theo kiểu hết mình với mọi người, chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa là phải cạnh tranh gì với ai đâu.

* Theo nhiều nghệ sĩ nhận xét, hoạt động nghệ thuật bây giờ ngoài tài năng, nhan sắc còn phải có "chiêu trò" để luôn được khán giả chú ý và quan tâm, chị nghĩ sao về điều này?

- Đó là tùy quan điểm của mỗi người thôi. Đúng là nếu như có chiêu trò thì mọi thứ sẽ nhanh chóng hơn. Nhưng mình phải hiểu một điều rằng khán giả bây giờ thông minh và tinh ý lắm, nếu mình đi lên không bằng thực lực thì khó duy trì được sự nổi tiếng. Tuy nhiên, Trang tôn trọng quyết định và lựa chọn của từng người, có thể bản thân Trang nghĩ điều đó là không thích hợp nhưng với bạn khác lại cần thiết thì sao. Mỗi một nghệ sĩ có đường hướng phát triển riêng của mình, Trang sẽ không nhận xét về người khác.

Cả Trang lẫn anh Luật bao nhiêu năm qua đều đi lên bằng chính đôi chân của mình. Trang không cần đến chiêu trò và cũng chẳng biết làm thế nào để có chiêu trò nữa. Trang không bao giờ thỏa hiệp với bất cứ chiêu trò nào cả. Từ lúc mới vào nghề đã thế, bây giờ cũng thế và sau này cũng thế luôn.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1984 cắt tóc ngắn và thay đổi phong cách trở nên quyến rũ hơn Ảnh: FBNV

May mắn vì Tiến Luật thương vợ nên cái gì cũng nhường

* Chị và anh Luật cùng hoạt động nghệ thuật và đều nổi tiếng, chắc hẳn mỗi người đều có cái tôi cao, vậy trong gia đình chị sẽ giải quyết như thế nào khi có mâu thuẫn?

- Điều này Trang cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi, bát đũa để trong chạn còn có lúc khua vào nhau, bảo sao vợ chồng sống lâu năm không có lúc mâu thuẫn. Nhưng vợ chồng Trang vui lắm, không có giận nhau được lâu. Trang may mắn khi lấy được người chồng hiểu chuyện, yêu thương vợ con hết lòng là anh Tiến Luật. Thêm đó, hai vợ chồng lại làm cùng nghề nên rất hiểu cho tính chất công việc của nhau. Lúc nào Trang mệt mỏi, cáu gắt vì công việc thì anh Luật đều biết. Và ngược lại, khi nào anh Luật mệt mỏi, Trang cũng ở cạnh để an ủi, động viên. Vợ chồng Trang không giận nhau được lâu, nhiều khi giận chỉ một lát là lại làm hòa. Có lẽ do anh Luật thương vợ quá nên cái gì cũng nhường Trang. Còn Trang, làm vợ nghệ sĩ mà, cũng biết lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm, để cho chồng có sự tự tin khi xuất hiện trước đám đông. Vợ chồng Trang sống bằng tình nghĩa, tình thương và cả sự tôn trọng đối phương tuyệt đối. Đó là bí quyết để giữ cho gia đình luôn vui vẻ.

Thu Trang và Tiến Luật là cặp vợ chồng được khán giả yêu mến bởi sự nghiệp thành công và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc Ảnh: FBNV

* Hai vợ chồng đều tâm huyết bận rộn với nghệ thuật, hai anh chị đã làm thế nào để chăm sóc con cái và phân chia công việc nhà như thế nào? - Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Trang cũng dành trọn cho việc chăm sóc Andy. Còn về việc nhà, khi hai vợ chồng đi quay hết thì có người giúp việc phụ giúp. Ngoài ra, Trang và anh Luật đang sống cùng bố mẹ chồng, thấy các con làm việc vất vả, quay phim ngày đêm thì bố mẹ chồng lo hết. Trang may mắn khi có gia đình chồng thương yêu hết mức. Việc đưa đón Andy đi học trong những lúc Trang - Luật vắng nhà đều đã có bố mẹ chồng làm giúp. Nói chung, Trang chẳng có điều gì để phàn nàn về chuyện làm mẹ, làm vợ, làm con dâu của mình. Đương nhiên, để có được điều này thì bản thân mình cũng phải đối xử tốt, chân thành với người xung quanh.

* Anh chị có kế hoạch sinh thêm con chưa?

- Hiện tại Trang và anh Luật chưa có kế hoạch sinh thêm con. Mặc dù Andy thì mong có em để bồng bế lắm rồi nhưng Trang và anh Luật thì vẫn còn mê làm việc lắm. Bạn nghĩ xem, hết dự án này lại đến dự án khác, đi làm liên tục trong năm thì sinh con thế nào bây giờ (cười).

Thu Trang muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và lo cho con trai nhiều hơn Ảnh: FBNV

* Gia đình chị dự định sẽ đón Tết Nguyên đán như thế nào?

- Thì vẫn như mọi năm thôi, tết đến mình vẫn phải có đủ bánh mứt, trà rượu. Ngày tết thì sẽ mừng tuổi cho mọi người, rồi vợ chồng đưa Andy đi chúc tết. Nhưng năm nay, sát ngày bắt đầu năm mới mà Trang với anh Luật vẫn đi quay phim đó (cười). Đùa chút thôi chứ lịch làm việc vẫn còn, mọi thứ ở nhà đã có bố mẹ chồng lo giúp. Andy cũng ra dáng người lớn và hiểu chuyện lắm, không có vòi vĩnh gì khi thấy ba mẹ đang làm việc.Trang với anh Luật là kiểu người sống hướng về gia đình nên ngày tết luôn muốn tạo không khí đầm ấm, sum vầy nhất có thể. Tết với Trang là khoảng thời gian thật bình yên và vui vẻ. Trang mong rằng tất cả khán giả gần xa đều trân quý khoảng thời gian nghỉ tết để có thể cùng gia đình mình hưởng trọn niềm vui sum vầy, hạnh phúc.

* Chị hãy gửi lời chúc đến đọc giả báo Thanh Niên trong năm mới 2020 nhé!

- Năm mới Tết đến xuân về, Thu Trang xin được gửi đến quý độc giả của báo Thanh Niên lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Cám ơn báo Thanh Niên và quý độc giả đã luôn đồng hành, ủng hộ Thu Trang - Tiến Luật trong suốt năm qua. Hi vọng rằng trong năm 2020 này, mọi người vẫn tiếp tục dành cho Thu Trang - Tiến Luật nhiều tình cảm. Chúc mừng năm mới - An khang thịnh vượng - Tấn tài tấn lộc!

* Xin cảm ơn chị về những chia sẻ và chúc chị năm mới thành công!