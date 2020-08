Thế nhưng, nếu gặp người đồng hương vồn vã: “Miền Trung hả, khúc nào?” là tôi lúng búng như gà mắc tóc. Khúc nào ư? Tôi nghe ba má kể nhiều về miền quê, kỷ niệm ở miền Trung lắm, tôi biết nhận mình thuộc khúc nào? Tôi bèn khoác lác: “Nguyên khúc ruột miền Trung là quê em hết”.

Chẳng phải sao khi còn bé, cứ mỗi mùa hè là tôi lên tàu Thống Nhất ra Nha Trang, ở nhà bà nội và bác ruột. Nha Trang thì khỏi nói, được tắm biển, ăn chè bơ dầm, chè hột đác, nem nướng, nem chua. Nhưng tôi biết Nha Trang không phải là nơi ba má và các bác được sinh ra, bởi vì sau một tuần ở Nha Trang, tôi lại lên xe ra Tuy Hòa. Đường từ Nha Trang ra Tuy Hòa qua đèo Cả quanh co. Người Nha Trang đã hiền, người Tuy Hòa còn hiền hơn. Tôi rất thích nghe chị em họ của mình kêu “ông be, bà mé” (ba má). Chị họ tôi còn chỉ cho tôi nói giọng Tuy Hòa: “Ăn trái khớ, uống ly cà phơ” (Ăn trái khế, uống ly cà phê). Sau này, hễ gặp người Tuy Hòa trong Sài Gòn, tôi nói câu này ra thì lập tức chúng tôi trở nên thân nhau một cách nhanh chóng. Biển Tuy Hòa cũng đẹp như biển Nha Trang và vắng hơn. Hình như càng ra xa thức ăn càng đậm đà hơn. Tôi được dẫn đi ăn món thịt nướng đến giờ vẫn không quên vị nước chấm sền sệt. Nhưng Tuy Hòa vẫn chưa phải là nơi chôn nhau cắt rốn của ba má tôi, bởi vì sau đó, tôi lại lên xe để ra chợ Huyện, gần Sông Cầu để thăm ngoại. Nhà ngoại kế bên chợ, đối diện Trường Xuân Lộc, nói vậy để dễ nhớ và dặn mấy anh lơ xe cho xuống. Chợ Huyện so với chợ ở Sài Gòn tất nhiên là rất khác nhưng rất dễ thương. Nghe giọng Sài Gòn là ai cũng quay lại nhìn: “Cháu bà Bốn hả, để bà cho thêm ốc mít” đó là lúc tôi xách chén đi mua ốc về lể. Mấy đứa em họ tranh nhau chỉ cho tôi nào là ốc mút, ốc mít, ốc gạo... Rồi chị em lại rủ nhau ra tắm biển, đi men theo các tảng đá trơ ra sau khi thủy triều rút.