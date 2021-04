Triển lãm nghệ thuật ECO-SUS: Nghệ sĩ ưu tư về sinh thái và phát triển bền vững

Con người là tác nhân hủy hoại môi trường Trong dự án ECO-SUS, nghệ sĩ Ưu Đàm trình bày tác phẩm nổi tiếng Rồng Rắn Lên như một tác phẩm hoàn chỉnh với 8 phần: từ tác phẩm Vũ Điệu của những kỵ sĩ máy, tới Rồng Rắn Lên, một chuỗi 7 hộp đèn từ Serpent's Tails, video I SUCK U SUCK, tác phẩm điêu khắc Thánh Gióng Đương Đại, tác phẩm Elephant In The Room (Con voi trong phòng) và ECO-ĐI được sắp đặt theo ý niệm từ đặt vấn đề đến phương hướng giải quyết. Nghệ sĩ Ưu Đàm trình bày về tác phẩm ECO-ĐI tại bãi biển Quy Nhơn ẢNH: HOÀNG TRỌNG Theo nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm, các tác phẩm nghệ thuật này đặt ra vấn đề là môi trường không phải bị hủy hoại bởi plastic (nhựa dẻo) mà do con người thải plastic ra ngoài. “Plastic không có tội mà là ân nhân của loài người, là phát minh vĩ đại, nó không tự nhiên chạy ra ngoài làm ô nhiễm môi trường mà bị con người đối xử không công bằng: sau khi sử dụng plastic xong, con người vứt nó ra ngoài, đổ tội cho nó”, nghệ sĩ Ưu Đàm nói.