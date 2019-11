Trương Minh Quốc Thái: Tôi đến với nghề không phải vì danh vọng hão huyền

Tôi dễ trong cuộc sống nhưng rất khó tính với nghề

* Hiện nay, phim truyền hình có dấu hiệu chững lại và bão hòa. Bản thân anh có trăn trở với nghề không?

- Diễn viên Trương Minh Quốc Thái: Đối với tôi, chuyện thăng trầm là bình thường, ngay cả đời người cũng có lúc thăng lúc trầm. Dòng phim truyền hình hay Đối với tôi, chuyện thăng trầm là bình thường, ngay cả đời người cũng có lúc thăng lúc trầm. Dòng phim truyền hình hay phim điện ảnh cũng sẽ có lúc như vậy. Mặc dù bây giờ có nhiều loại hình nghệ thuật khác sẽ lấn át phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, nhưng thời nào cũng vậy thôi. Mình nghĩ nó cũng giống như thời trang vậy, cứ đi vòng vòng rồi sẽ trở lại. Cái gì lên rồi sẽ xuống để nhường cho cái khác, đó là lẽ đương nhiên. Cách đây mấy năm, truyền hình cũng đã từng có thời hoàng kim của nó. Khi phim truyền hình lên ngôi, những loại hình kia xuống. Bây giờ những loại hình mới lên, khán giả thích hơn, đến lúc nào đó khi nhàm chán người ta tìm về với phim.

* 22 năm đóng phim, động lực nào để anh giữ đam mê với nghề?

- Ngay từ năm 1997, khi tôi tham gia cuộc thi Triển vọng điện ảnh và đoạt giải, từ đó đến nay tôi vẫn xác định con đường đi của mình là diễn viên. Tôi đến với nghề không phải vì danh vọng hão huyền, tôi chỉ thích được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, càng khác mình càng tốt. Tới bây giờ tôi vẫn khẳng định máu lửa, đam mê trong mình vẫn như vậy. Tôi vẫn tìm tòi, cố gắng có những cách diễn khác. Tôi may mắn khi được các đạo diễn tin tưởng và trao cho tôi nhiều vai diễn thử thách mình rất nhiều. Những vai đa tính cách, khó thì đạo diễn thường nhớ đến tôi. Đặc biệt bản thân tôi cũng thích thú với những vai diễn đòi hỏi tâm lý phức tạp. Chính những vai diễn đó đem tới nguồn động lực cho tôi.

22 năm nhiệt huyết với nghề và hơn cả là nhân phẩm tốt đã giúp anh chưa dính bất kỳ scandal nào trong sự nghiệp Ảnh: FBNV

* Một diễn viên nổi tiếng như anh có kén vai, kén phim không?

- Có chứ, nếu tôi không làm vậy tôi đã không tồn tại được 22 năm nay. Tôi có thể dễ tính trong cuộc sống nhưng với nghề, tôi rất khó. Ngay cả bản thân tôi khi bước vào trường quay phải đúng giờ giấc, thoại phải đúng hết, tâm lý nhân vật phải như thế nào… Tôi yêu cầu những vai diễn cống hiến cho khán giả một cách tươm tất, chỉn chu, làm nghề phải có tâm. Bản thân tôi quan niệm khi nhận việc gì ngay cả với bạn bè, đã nhận phải làm việc có tâm. Khi làm việc có tâm tổ sẽ đãi, tôi cảm thấy tôi may mắn vì được tổ thương, bản thân tôi không có sắc vóc, không có thuận lợi nhiều so với những bạn cùng thời và những bạn bây giờ nhưng tôi vẫn tồn tại được đến bây giờ. Thêm nữa, khi có lời mời tôi đều xin được đọc kịch bản trước để xem vai diễn có hợp với tôi hay không, có thử thách được tôi không. Tôi không dễ dãi trong việc chọn vai diễn. Tôi không so sánh tôi với ai, chỉ lấy chính bản thân làm mục tiêu, phải chinh phục bản thân mới khá lên được.

* Thời gian gần đây, có nhiều bài báo và cả trên Facebook gom nhặt hình ảnh của anh và gọi anh là "nam thần" một thời. Thanh xuân của anh gắn liền với thanh xuân của những người yêu thích màn ảnh Việt, anh cảm thấy như thế nào?

- Tôi rất tự hào vì khi được nhắc đến Người đàn bà yếu đuối hay Hương phù sa là thanh xuân của các bạn. Gần như thời đó những bộ phim này dù không có internet như bây giờ nhưng vẫn rất đình đám và tôi rất tự hào. Hiện tại, tôi vẫn làm việc để có những vai diễn hay hơn. Bản thân tôi là người hiểu rõ nhất, tôi thiếu những gì trong những bộ phim tôi từng thể hiện. Kể cả trong những bộ phim đình đám tôi vừa kể tên, tôi vẫn thiếu sót, chưa đạt chuẩn tôi muốn nên phải ngày hoàn thiện hơn, chiến thắng bản thân. Trương Minh Quốc Thái chia sẻ anh duy trì việc tập thể dục mỗi ngày để có sức khỏe, mang lại dáng vẻ thanh xuân Ảnh: FBNV Diễn viên nên ít xuất hiện ngoài đời vì sẽ bộc lộ con người thật

* Nhiều ca sĩ, diễn viên thường xuyên tham dự sự kiện, game show để thường xuyên cập nhật hình ảnh đến khác giả. Trong khi anh lại rất hiếm khi xuất hiện, lý do là gì?

- Tôi nghĩ là nghệ sĩ, tôi sống nhờ tác phẩm của mình và tôi muốn mình đến với khán giả bằng tác phẩm. Đó mới là cái chính để nuôi dưỡng đam mê của tôi cho đến ngày hôm nay. Là nghệ sĩ thì phải có tác phẩm. Đối với tôi tiên quyết phải như thế chứ không phải là đi event, chường mặt lên những nơi khác. Là diễn viên, tôi cần hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Tôi cho rằng đối với một diễn viên thì nên ít xuất hiện ở ngoài đời thì tốt hơn. Vì để khi mình thể hiện nhân vật thì khán giả sẽ thích thú với những nhân vật mình tạo ra. Còn nếu cứ liên tục xuất hiện ở chỗ này chỗ kia, khán giả thấy rõ con người thật, đến khi mình hóa thân người ta không tin. Bản thân tôi là người không thích đám đông, tôi chỉ thích đi du lịch, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống. Tôi để thời gian đó để khám phá. Tôi nghĩ một diễn viên rất cần vốn sống, nên sự khám phá của tôi sẽ là vốn sống để giúp cho những vai diễn sau này của mình tốt hơn.

Ngoài thời gian tham gia phim ảnh, Trương Minh Quốc Thái có đam mê đặc biệt với du lịch. Anh chia sẻ đi nhiều giúp anh có vốn sống và hỗ trợ tốt cho các vai diễn của mình Ảnh: FBNV

* Anh nghĩ vì sao một người như anh, ít khi xuất hiện lại tạo được sự cuốn hút, yêu mến từ khán giả, trái với những người xuất hiện liên tục đôi khi lại không gây chú ý ?

- Khi bạn xuất hiện nhiều quá, mọi người sẽ thấy sự xuất hiện đó thường. Còn lâu lâu mình lựa chọn sự kiện thích hợp xuất hiện lại khác. Giống như tôi đã chia sẻ, đối với diễn viên phim, càng ít xuất hiện càng tốt. Do cái nghiệp của mình là hóa thân nhiều nhân vật khác nhau thì nên ém cái tôi của mình lại, mình hóa thân thành nhân vật nào khán giả cũng dễ tin hơn. Mỗi người có thể làm nhiều nghề để phát triển sự nghiệp của mình nhưng đối với nghệ sĩ phải có tác phẩm. Nghề chính của mình thì phải không ngừng sáng tạo , phát huy công việc thì mới nuôi dưỡng được niềm đam mê. Còn nếu nghệ sĩ không có tác phẩm thì không gọi là nghệ sĩ nữa, nếu chỉ là những vẻ bề ngoài, chẳng sớm thì muộn cũng mai một nghề.

* Cát-sê diễn viên của anh có ổn định không và anh duy trì cuộc sống của mình như thế nào?

- Tôi vào nghề 22 năm rồi, tôi làm việc cũng có sự tích lũy. Tức là mình cũng dành dụm chứ không se sua. Tới bây giờ tôi vẫn không có xe hơi mà. Thật ra không phải mình không có khả năng mua mà tôi nghĩ thời đại 4.0 rồi, mình có thể đi xe ôm công nghệ , taxi… là chuyện bình thường. Mỗi người một quan niệm khác nhau và tôi thấy đối với mình như vậy là đủ rồi. Tôi để dành tiền làm chuyện khác như chăm lo cho ba mẹ, lo cho bản thân và gia đình riêng của mình hay trang trải cho những chuyến đi. Tôi thấy vui vì mình biết tích lũy trong thời gian làm việc suốt 22 năm qua. Mình không có thu nhập cao như những ngành nghề khác nhưng cần kiệm thì tôi nghĩ mình sẽ được đền bù. Chưa bao giờ tôi than thở trên báo hay ngay cả Facebook cá nhân rằng thu nhập kém hay ít gì cả. Hiện tại tôi thấy bình an và thoải mái để chăm lo cho bản thân và gia đình của mình.

Ở tuổi 45, tài tử phim Người đàn bà yếu đuối khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai, trẻ trung và thân hình săn chắc đáng ghen tị Ảnh: FBNV

* Anh có nghĩ sở thích đi phượt, du lịch giúp cho cuộc sống của anh tích cực, bản thân anh có sức khỏe tốt và dung nhan trẻ trung như hiện nay không?

- Sở thích đi phượt như việc trải nghiệm cuộc sống để đem vào nhân vật, điều đó rất quan trọng cho cái nghiệp của tôi. Song song đó, khi tôi được bước ra thiên nhiên cũng như tiếp xúc với nhiều văn hóa khác nhau, tôi cảm thấy con người rất thoáng và yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên hơn. Tôi trân trọng những giây phút được sống, nhìn mọi việc nhẹ nhàng và cuộc sống bình an hơn. Sau này tôi càng đam mê đi phượt là vậy nhưng gọi là phượt như giới trẻ bây giờ thôi chứ cách tôi đi du lịch thong dong, không phải chạy theo thời gian, chạy theo địa điểm. Có khi một tháng tôi đi 1, 2 lần, có những lúc đi nước ngoài biểu diễn kết hợp với đi du lịch. Tôi đi ngắn ngày, đi đến địa điểm gần hay đi trong ngày cũng gọi là đi.

* Anh có ý định sang Mỹ định cư không vì vợ anh và gia đình đều sống ở Mỹ?

- Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có ý định đó, hơn 3 năm nay tôi đã rước ba mẹ về Việt Nam ở luôn và chăm lo cho ba mẹ. Đối với tôi, ba mẹ là quan trọng nhất nên tôi phải chăm lo cho ba mẹ đến cuối đời rồi chuyện đó tính sau.

* Xin cảm ơn anh về những chia sẻ và chúc anh thành công trong cuộc sống!