Thể thao Bóng đá Việt Nam

Văn Quyết bất ngờ nói cực sốc: ‘CLB Ninh Bình có 3 Hoàng Đức thì cũng... vậy thôi'

Hồng Nam
24/04/2026 22:02 GMT+7

Thủ quân Văn Quyết của CLB Hà Nội khẳng định dù có Hoàng Đức đá chính hay không, CLB Ninh Bình cũng khó đảo ngược kết quả ở màn so tài này.

Văn Quyết bỗng dưng tạo viral

CLB Hà Nội đã thổi lửa vào cuộc đua vào tốp 3, khi thắng thuyết phục 3-2 trên sân Ninh Bình ở vòng 20 V-League 2025 - 2026. 3 bàn thắng của Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Tiệp và Nguyễn Văn Quyết đã giúp đội bóng thủ đô mang chiến thắng trở về, qua đó chỉ còn kém CLB Ninh Bình đúng 1 điểm. 

Ở cuộc thư hùng tối 24.4, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức không đá chính. Anh chỉ vào sân ở nửa sau hiệp 2 và không để lại nhiều dấu ấn. 

Chia sẻ với báo chí sau trận, thủ quân Văn Quyết của CLB Hà Nội khẳng định vắng Hoàng Đức không phải nguyên nhân khiến CLB Ninh Bình bại trận.

Văn Quyết ghi bàn vào lưới Ninh Bình

ẢNH: MINH TÚ

"Có 3 Hoàng Đức thì cũng vậy thôi", Văn Quyết thẳng thắn nhận xét. "Tôi nghĩ, thứ bóng đá mà trung vệ có bóng lại treo lên cho tiền đạo, thì đó không phải là bóng đá. Tôi không thể đánh giá hết về CLB Ninh Bình, nhưng tôi có thể nói CLB Hà Nội đã làm tốt. Tất cả những gì đội làm được thời gian qua, 2 chiến thắng sân nhà, 1 chiến thắng sân khách. Đó là điều tuyệt vời tôi đã mang đến cho khán giả". 

Văn Quyết nói thêm: "CLB Hà Nội đã chuẩn bị rất tốt. Ở trận này, trong 5 bàn thắng có được, CLB Hà Nội ghi 3 bàn và tạo điều kiện cho Ninh Bình ghi 2 bàn. Các cầu thủ trẻ đã rất nỗ lực. Cả đội cũng tập trung trong những phút cuối để có chiến thắng quý giá trên sân khách". 

CLB Hà Nội đã có chiến thắng thứ 9 chỉ sau 14 trận HLV Harry Kewell cầm quân. Với 28 điểm có được dưới thời nhà cầm quân người Úc, đội bóng thủ đô cũng đã chạm mốc 36 điểm, chỉ còn kém Ninh Bình đúng 1 điểm. Cuộc đua vào tốp 3 đang nóng hơn bao giờ hết.

"Tôi không muốn nói quá nhiều về đội mình. Mọi người có thể nói CLB Hà Nội đang hoàn thiện từng ngày. Từ HLV đến cầu thủ, ai cũng khao khát ra sân. Ở trận này, có một cầu thủ trẻ (Anh Tiệp) đã điền tên lên bảng tỷ số và đá 70 phút. Đó là sự tự tin của cầu thủ trẻ cũng như toàn thể đội bóng", Văn Quyết kết luận. 

