Vật thể bay lạ được phát hiện trên Khu vực 51 bí ẩn của Mỹ

Theo báo Daily Mail, một hình ảnh nhiệt dường như cho thấy một vật thể hình tam giác bay gần cơ sở thử nghiệm nổi tiếng bí ẩn ở Nevada, nơi từ lâu đã gắn liền với một số chương trình hàng không vũ trụ được bảo mật nghiêm ngặt nhất của Mỹ.

Kênh YouTube Project Fear, nơi chia sẻ hình ảnh, mô tả đó là “một vật thể bay mà công chúng chưa từng thấy trước đây”. Project Fear cho biết rằng hình ảnh được chụp bằng kính ngắm nhiệt 10 micron.

Một số nhà quan sát tin rằng vật thể này có thể là một máy bay X-plane tuyệt mật, một loại máy bay thử nghiệm cao cấp được sử dụng để thử nghiệm các công nghệ tiên tiến trước khi chúng được đưa vào phục vụ quân sự.

Hình dạng bất thường của vật thể bay đã làm dấy lên suy đoán rằng nó có thể liên quan đến một loại máy bay quân sự thế hệ tiếp theo. Trong số các giả thuyết đang lan truyền trên mạng, có giả thuyết cho rằng đó có thể là Boeing F-47, trọng tâm tương lai của chương trình của không quân Mỹ mang tên Thống trị không gian thế hệ tiếp theo (NGAD).

Hình ảnh đồ họa về máy bay chiến đấu F-47, trong tài liệu được công bố ngày 21.3.2025 ẢNH: REUTERS

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu này dự kiến sẽ đóng vai trò là trung tâm chỉ huy trên không, điều phối các đàn máy bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo cùng với máy bay có người lái trong các hoạt động chiến đấu trong tương lai. Không quân Mỹ mới đây đã yêu cầu khoản ngân sách 5,03 tỉ USD cho chương trình F-47 trong ngân sách năm tài chính 2027.

Mặc dù chưa có lời giải thích chính thức nào được đưa ra, nhưng sự việc này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về những hoạt động đang được thực hiện phía sau hàng rào của căn cứ không quân bí mật nhất nước Mỹ.

Trong nhiều thập kỷ, Khu vực 51 đã đóng vai trò là bãi thử nghiệm hàng đầu cho những “dự án đen” bí mật này, bao gồm máy bay do thám và máy bay tàng hình.

Khu vực 51 là một cơ sở tuyệt mật của Không quân Mỹ nằm trong khu thử nghiệm và huấn luyện Nevada, cách Las Vegas khoảng 130 km về phía bắc-tây bắc. Nơi này từ lâu đã là đề tài của truyền thuyết về người ngoài hành tinh, với những lời đồn thổi về UFO rơi và khám nghiệm tử thi người ngoài hành tinh phía sau hàng rào dây thép gai.

Căn cứ này được thành lập năm 1955, nhưng hầu như không ai biết đến cho đến năm 1989, khi ông Robert Lazar tuyên bố trên truyền hình rằng ông làm việc tại một địa điểm bí mật chuyên nghiên cứu công nghệ và tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Đến năm 2013, CIA đã hé lộ sự thật, chính thức thừa nhận sự tồn tại của Khu vực 51. Tuy nhiên, báo cáo của CIA không đề cập đến mục đích của Khu vực 51 sau năm 1974.