VDB Cần Thơ cung cấp tín dụng 9.000 tỉ đồng cho dự án điện gió

Ngày 28.8, tại trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh khu vực Cần Thơ, diễn ra ký kết thỏa thuận tài trợ vốn tín dụng đầu tư của nhà nước giữa VDB Cần Thơ và Công ty CP Tân Hoàn Cầu Thạnh Phú (có trụ sở tại xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long). Khoản thỏa thuận tín dụng lần này khoảng 9.000 tỉ đồng để đầu tư cho các dự án điện gió.

Lễ ký kết giữa VDB Cần Thơ với Công ty CP Tân Hoàn Cầu Thạnh Phú ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tân Hoàn Cầu Thạnh Phú, cho hay VDB sẽ tài trợ vốn tín dụng cho các dự án trọng điểm của công ty. Theo đó, dự án điện gió Hải Phong giai đoạn 1 (tổng công suất 200 MW, tổng mức đầu tư 9.895 tỉ đồng) và giai đoạn 2 có tổng công suất 235 MW, tổng mức đầu tư 12.000 tỉ đồng. Các dự án này góp phần bổ sung nguồn điện sạch, ổn định hệ thống điện quốc gia, hướng tới hiện thực hóa quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Vĩnh Long và khu vực ĐBSCL.

Song song đó, Công ty CP Tân Hoàn Cầu Thạnh Phú cũng triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Quang Phú Yên tổng công suất 100 MW, bao gồm 2 giai đoạn, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh năng lượng luôn là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Vĩnh Long có đường bờ biển dài hơn 130km, trải dài từ Bình Đại đến Duyên Hải, có tiềm năng lớn để phát triển điện gió ven biển và ngoài khơi. Tỉnh cam kết hỗ trợ, đồng hành cao nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.