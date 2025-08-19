Hà Tĩnh khởi công 3 dự án trọng điểm gần 14.000 tỉ đồng

Sáng 19.8, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khởi công 3 dự án trọng điểm trên địa bàn, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng ẢNH: PHẠM ĐỨC

3 dự án được khởi công dịp này gồm: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, P.Vũng Áng), dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại P.Thành Sen và dự án xây dựng khu tái định cư tại tổ dân phố Liên Vinh (P.Hà Huy Tập).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng có tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỉ đồng, do Công ty CP đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, tọa lạc tại lô CN4 và CN5, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, với quy mô sử dụng đất gần 965 ha.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, khẳng định dự án khi đi vào hoạt động sẽ trở thành khu công nghiệp quy mô lớn bậc nhất khu vực với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ gồm nhà xưởng, bến cảng, logistics...

Trong tương lai, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng sẽ là bến đỗ của các doanh nghiệp hàng đầu quốc gia và khu vực trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics, xuất khẩu…

Dự án sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới mạnh mẽ.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 550 tỉ đồng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 550 tỉ đồng, được triển khai tại khu vực trung tâm P.Thành Sen.

Dự án gồm 3 tòa nhà 12 tầng với hơn 500 căn hộ, 41 căn nhà ở thương mại cùng hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đặc biệt, dự án được bố trí đầy đủ tiện ích thiết yếu như trường mầm non, siêu thị mini, phòng sinh hoạt cộng đồng và hệ thống camera giám sát hiện đại, mang lại không gian sống tiện nghi, văn minh.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn.

Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại tổ dân phố Liên Vinh có quy mô 3,8 ha ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh tại tổ dân phố Liên Vinh có quy mô 3,8 ha với tổng mức đầu tư 37 tỉ đồng, dự kiến phục vụ tái định cư cho 57 hộ dân bị thu hồi đất để phục vụ cho dự án.