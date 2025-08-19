Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hà Tĩnh khởi công 3 dự án trọng điểm gần 14.000 tỉ đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
19/08/2025 15:23 GMT+7

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khởi công 3 dự án giải quyết an sinh xã hội, với tổng mức đầu tư gần 14.000 tỉ đồng.

Sáng 19.8, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khởi công 3 dự án trọng điểm trên địa bàn, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Hà Tĩnh đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm gần 14.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

3 dự án được khởi công dịp này gồm: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, P.Vũng Áng), dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại P.Thành Sen và dự án xây dựng khu tái định cư tại tổ dân phố Liên Vinh (P.Hà Huy Tập).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng có tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỉ đồng, do Công ty CP đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, tọa lạc tại lô CN4 và CN5, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, với quy mô sử dụng đất gần 965 ha.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, khẳng định dự án khi đi vào hoạt động sẽ trở thành khu công nghiệp quy mô lớn bậc nhất khu vực với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ gồm nhà xưởng, bến cảng, logistics... 

Trong tương lai, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng sẽ là bến đỗ của các doanh nghiệp hàng đầu quốc gia và khu vực trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics, xuất khẩu… 

Dự án sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới mạnh mẽ.

Hà Tĩnh đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm gần 14.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 550 tỉ đồng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 550 tỉ đồng, được triển khai tại khu vực trung tâm P.Thành Sen. 

Dự án gồm 3 tòa nhà 12 tầng với hơn 500 căn hộ, 41 căn nhà ở thương mại cùng hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đặc biệt, dự án được bố trí đầy đủ tiện ích thiết yếu như trường mầm non, siêu thị mini, phòng sinh hoạt cộng đồng và hệ thống camera giám sát hiện đại, mang lại không gian sống tiện nghi, văn minh.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn.

Hà Tĩnh đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm gần 14.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại tổ dân phố Liên Vinh có quy mô 3,8 ha

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh tại tổ dân phố Liên Vinh có quy mô 3,8 ha với tổng mức đầu tư 37 tỉ đồng, dự kiến phục vụ tái định cư cho 57 hộ dân bị thu hồi đất để phục vụ cho dự án.

Tin liên quan

Khởi công dự án thành phố thông minh 4,2 tỉ USD tại Hà Nội

Khởi công dự án thành phố thông minh 4,2 tỉ USD tại Hà Nội

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội rộng gần 272 ha nằm trên địa bàn xã Vĩnh Thanh (Hà Nội) có mức đầu tư dự kiến 4,2 tỉ USD, đã chính thức được khởi công.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh vũng áng Vingroup Khởi công Tái định cư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận