Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Về một lối giêng hai - Thơ của Lữ Hồng

Lữ Hồng
Lữ Hồng
08/02/2026 08:05 GMT+7

Về một lối giêng hai - Thơ của Lữ Hồng- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Tay mẹ nhắc bao điều

Ngày kiệu dưa khơi nắng

Tháng chạp thắp củi mà mong

Soi hạt muối mẩy vàng trên bóng lửa

Những tí tách thay lời

Thăm thẳm người xa…


Phố vắng sương vẫn mơ hồ

Mười hai tháng sót lại chiếc nụ trái mùa

Quên trong kẽ lá

Người qua như một ánh nhìn

Giêng hai có kịp mà khao khát


Trong im lặng hơi xuân

Tìm mãi mình

Của những đêm trót lòng giấu cỏ

Tần ngần gót ngựa đồng xa

Mộng ảo nào vang dậy


Ngoài kia bao nhiêu buồn vui

Khoác cho người áo mới

Những mùa xuân không chín được giấc mơ

Củi khuya soi vào trăng lạnh

Trà mi gối lòng với đất

Để tin nhau ở phía đầu cành


Lối nào giêng hai xanh.

Tin liên quan

Biển - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ

Biển - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ

Tĩnh lặng - Thơ của Bách Mỵ

Nói cùng hoa sao tím - Thơ của Hạ Minh

Khám phá thêm chủ đề

thơ Tháng chạp Mùa xuân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận