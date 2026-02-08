Về một lối giêng hai - Thơ của Lữ Hồng

Minh họa: Văn Nguyễn

Tay mẹ nhắc bao điều

Ngày kiệu dưa khơi nắng

Tháng chạp thắp củi mà mong

Soi hạt muối mẩy vàng trên bóng lửa

Những tí tách thay lời

Thăm thẳm người xa…





Phố vắng sương vẫn mơ hồ

Mười hai tháng sót lại chiếc nụ trái mùa

Quên trong kẽ lá

Người qua như một ánh nhìn

Giêng hai có kịp mà khao khát





Trong im lặng hơi xuân

Tìm mãi mình

Của những đêm trót lòng giấu cỏ

Tần ngần gót ngựa đồng xa

Mộng ảo nào vang dậy





Ngoài kia bao nhiêu buồn vui

Khoác cho người áo mới

Những mùa xuân không chín được giấc mơ

Củi khuya soi vào trăng lạnh

Trà mi gối lòng với đất

Để tin nhau ở phía đầu cành





Lối nào giêng hai xanh.