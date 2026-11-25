Chuyên gia Benedette Cuffari, nhà nghiên cứu tại Broad Institute of MIT and Harvard - trung tâm nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ), cho biết: bỏ bữa tối giảm calo nhưng không đồng nghĩa giảm cân lành mạnh. Nhịn ăn kéo dài tác động xấu đến mức hoóc môn đói, đường huyết, năng lượng và giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy bỏ bữa làm giảm chất lượng dinh dưỡng tổng thể, theo trang tin y khoa News Medical.

Người tiểu đường, bệnh dạ dày, phụ nữ mang thai, người cao tuổi cần thận trọng khi bỏ bữa tối vì muốn giảm cân ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Điều gì xảy ra khi bỏ bữa tối?

Theo Benedette Cuffari, khi bỏ bữa tối, cơ thể trước hết sử dụng glucose dự trữ, chủ yếu dưới dạng glycogen trong gan. Sau đó, cơ thể chuyển sang các nguồn năng lượng dự trữ khác, nên cân nặng có thể giảm trong thời gian ngắn.

Bỏ bữa tối cũng có thể làm tăng hormone đói ghrelin và hormone căng thẳng cortisol, đồng thời giảm hormone tạo cảm giác no leptin. Về lâu dài, những thay đổi này có thể khiến việc kiểm soát cơn đói khó khăn hơn.

Bỏ bữa tối có giúp giảm cân không?

Bỏ bữa tối có thể làm giảm lượng calo nạp vào, nhưng không phải lúc nào cũng là cách giảm cân tối ưu. Nghiên cứu quy mô lớn cho thấy bỏ bữa giúp giảm tổng năng lượng tiêu thụ mỗi ngày, song lại làm giảm chất lượng dinh dưỡng.

Trong ngắn hạn, việc này có thể tạo ra thâm hụt calo và giúp cân nặng giảm nhẹ. Tuy nhiên, phần giảm chủ yếu đến từ nước và glycogen, không phải mỡ.

Vì sao bỏ bữa tối có thể phản tác dụng?

Về lâu dài, bỏ bữa tối có thể dẫn đến:

Đói nhiều hơn và dễ ăn bù vào ngày hôm sau.

Giảm chất lượng khẩu phần: Bữa tối thường là lúc nhiều người bổ sung rau xanh và các thực phẩm cần thiết khác. Nghiên cứu cho thấy bỏ bữa làm chất lượng chế độ ăn tổng thể kém hơn.

Hạ đường huyết ban đêm: Người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang dùng insulin, thuốc hạ đường huyết cần đặc biệt thận trọng. Nên duy trì các bữa ăn đều đặn và tránh bỏ bữa.

Mất ngủ, thiếu năng lượng: Một số người có thể bồn chồn, khó ngủ, thức giấc sớm hoặc mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Làm nặng triệu chứng dạ dày: Người bị trào ngược dạ dày, viêm dạ dày hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể thấy triệu chứng tồi tệ hơn khi bỏ bữa.

Mất cơ, chậm trao đổi chất: Khi không nạp đủ năng lượng và protein, cơ thể có thể phân hủy mô cơ để tạo năng lượng. Người thường xuyên vận động và người lớn tuổi cần đặc biệt lưu ý.

Ảnh hưởng tâm trạng, giảm tập trung: Đường huyết thấp có thể khiến người mệt mỏi, cáu gắt, khó tập trung và dễ xuống tinh thần.

Người mắc bệnh tiểu đường, bệnh dạ dày, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi nên thận trọng, không tự ý bỏ bữa tối.

Bên cạnh việc duy trì các bữa ăn hợp lý, thời điểm ăn tối cũng đáng lưu ý. Ăn tối trước 19 giờ 30 có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và cải thiện giấc ngủ.