VFF tổ chức tập huấn đặc biệt, 65/66 trọng tài Việt Nam đạt chuẩn thể lực

Khóa tập huấn năm nay diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2.1 đến 5.1.2026, quy tụ 66 trọng tài và trợ lý trọng tài, gồm 12 trọng tài nữ, 14 trợ lý trọng tài nữ, 4 trợ lý trọng tài các giải ngoài chuyên nghiệp, 19 trọng tài các giải trẻ và 17 trợ lý trọng tài các giải trẻ. Theo kế hoạch, các học viên bước vào kiểm tra thể lực trong ngày 3.1 trước khi tiếp tục các nội dung chuyên môn, và toàn khóa kéo dài đến hết ngày 5.1.2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm và tinh thần dấn thân của người làm công tác trọng tài. Ông cho rằng, con đường nghề nghiệp của mỗi trọng tài thực sự bắt đầu từ giai đoạn này; để theo đuổi nghề một cách bền bỉ và hiệu quả, ngoài sự hy sinh, các trọng tài cần không ngừng rèn luyện chuyên môn, thể lực và bản lĩnh điều hành trận đấu. Trưởng ban Trọng tài bày tỏ kỳ vọng các học viên sẽ học tập với tinh thần nghiêm túc, tích cực, coi khóa tập huấn là hành trang quan trọng để bước vào con đường làm nghề chuyên nghiệp.

Khóa tập huấn quy tụ 66 trọng tài và trợ lý trọng tài trên cả nước ẢNH: VFF

Thay mặt lãnh đạo VFF, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú ghi nhận và đánh giá cao vai trò của công tác trọng tài trong những thành công nổi bật của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Theo ông, việc tạo dựng môi trường thi đấu công bằng, chất lượng đã góp phần quan trọng vào thành tích của các đội tuyển trẻ trong năm 2025, khi U.17 nam, U.17 nữ và U.20 đều giành quyền tham dự các vòng chung kết châu lục. Trong những kết quả đó, đội ngũ trọng tài giữ vai trò là một mắt xích then chốt của hệ thống thi đấu.

Tổng thư ký VFF cũng cho biết, ngay sau khóa tập huấn, hàng loạt giải đấu nữ và trẻ quốc gia như giải bóng đá nữ vô địch U.19, giải bóng đá nữ vô địch U.16, cùng các giải U.17, U.16, U.15 và U.13 nam quốc gia sẽ lần lượt khởi tranh trong năm 2026, đòi hỏi đội ngũ trọng tài phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh và chuyên môn vững vàng.

65/66 trọng tài vượt qua bài kiểm tra thể lực, 100% đạt khá – giỏi lý thuyết

Tiếp nối chương trình tập huấn, VFF tiến hành kiểm tra thể lực cho đội ngũ trọng tài và trợ lý trọng tài chuẩn bị điều hành các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia năm 2026.

Bên cạnh kiểm tra thể lực, khóa tập huấn tập trung cập nhật Luật thi đấu, thống nhất cách xử lý các tình huống chuyên môn và nâng cao kỹ năng điều hành trận đấu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác trọng tài tại các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia trong năm 2026.



Các trọng tài đều nghiêm túc trong các bài kiểm tra ẢNH: VFF

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực BCH VFF gửi lời chúc mừng năm mới 2026 tới các trọng tài, giảng viên và các bộ phận tham gia khóa tập huấn. Ông nhấn mạnh, khóa tập huấn không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn thể hiện rõ ý thức kỷ luật, tinh thần cầu thị và trách nhiệm của đội ngũ trọng tài đối với các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia.

Lãnh đạo VFF ghi nhận và đánh giá cao sự tâm huyết của đội ngũ giảng viên, những chia sẻ chuyên môn có giá trị đã góp phần quan trọng vào thành công chung của chương trình. Theo ông Nguyễn Quốc Hội, bóng đá nữ và bóng đá trẻ giữ vai trò nền tảng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam; trong đó, công tác trọng tài là yếu tố then chốt, góp phần bảo đảm tính chuyên nghiệp, công bằng và hình ảnh tích cực cho các giải đấu.

Bóng đá Việt Nam tích cực chuẩn bị cho các giải đấu diễn ra trong năm 2026 ẢNH: VFF

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, 10 trọng tài và 10 trợ lý trọng tài sẽ được phân công làm nhiệm vụ tại giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia – Cúp ACECOOK 2026. Các trọng tài và trợ lý trọng tài còn lại sẽ tiếp tục điều hành các giải đấu nữ và trẻ quốc gia diễn ra liên tục trong năm 2026.