VFF và nước cờ cực sáng suốt, thủ môn đội tuyển Việt Nam càng được nâng chất: Là vì…

Trợ thủ đắc lực của HLV Kim Sang-sik

Vị trí thủ môn hiện là 1 trong những vị trí mạnh nhất của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam. Tại AFF Cup 2024, chúng ta có thủ môn Nguyễn Đình Triệu được bầu chọn là thủ môn hay nhất giải. Còn tại giải U.23 châu Á 2026, cả thủ môn chính thức Trần Trung Kiên và thủ môn dự bị Cao Văn Bình của U.23 Việt Nam đều thi đấu rất hay.

HLV thủ môn Lee Woon-jae sẽ tiếp tục đồng hành với các đội tuyển Việt Nam đến năm 2027 Ảnh: VFF

Công đầu trong việc cho ra lò các thủ môn chất lượng cao, thuộc về những lò đào tạo tài năng bóng đá nội, các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Tiếp theo là công lao của các CLB chuyên nghiệp, khi các đội bóng trong nước tạo điều kiện cho các thủ môn nội có suất thi đấu thường xuyên tại V-League. Ngoài ra, không thể không ghi nhận công sức của HLV thủ môn Lee Woon-jae ở các đội tuyển quốc gia. Khả năng cao nhà chuyên môn này đã truyền đạt thêm kinh nghiệm của mình, cho các thủ môn như Đình Triệu, Trung Kiên, Cao Văn Bình, khi những thủ thành vừa nêu lên tập trung ở các đội tuyển quốc gia.

Ví dụ như trường hợp của thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Trước khi thi đấu tại AFF Cup 2024, anh chưa phải là thủ môn trong top đầu Đông Nam Á. Thế nhưng, tại giải đấu khu vực diễn ra cách đây 2 năm, thủ thành này lột xác, anh thi đấu xuất thần, trở thành chốt chặn đáng tin cậy của đội tuyển Việt Nam.

Truyền đạt kinh nghiệm cho các thủ môn đàn em

Đặc biệt, Nguyễn Đình Triệu tiến bộ rõ rệt ở 2 khả năng, đó là khả năng làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà và khả năng bắt bóng bổng, dù anh bị hạn chế về thể hình (chỉ cao 1,80 m, chiều cao không phải lý tưởng với 1 thủ môn hiện đại). Những lời nhắc nhở của và những sự hướng dẫn của HLV thủ môn Lee Woon-jae tại AFF Cup có thể là yếu tố rất quan trọng để Nguyễn Đình Triệu khắc phục được các điểm này, giúp anh thi đấu hay hơn tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2024.

Thủ môn Cao Văn Bình tiến bộ ở đội U.23 Việt Nam, dưới sự kèm cặp của HLV thủ môn Lee Woon-jae Ảnh: TED Trần

Còn với các thủ môn Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình, yếu tố quan trọng nhất mà HLV Lee Won-jae truyền thụ cho họ, là kinh nghiệm thi đấu. Riêng thủ thành Cao Văn Bình thi đấu quá vững vàng trong trận đấu giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2026. HLV thủ môn Lee Woon-jae đã truyền cho Cao Văn Bình kinh nghiệm khống chế các pha bóng bổng, cũng như các tình huống đối đầu với tiền đạo U.23 Hàn Quốc, ở trận đấu với đội bóng đồng hương của ông Lee Woon-jae.

Giờ đây, ông Lee Woon-jae tiếp tục ở lại với các đội tuyển Việt Nam, theo 1 bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027. Chuyên gia người Hàn Quốc này tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026 (từ 24.7 – 26.8), FIFA ASEAN Cup (dự kiến từ tháng 9 – 10), Asian Cup (từ đầu tháng 1 – 2.2027), sát cánh cùng đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games 34 (dự kiến khoảng tháng 7 – 8.2027). Ông Lee Woon-jae được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp cho vị trí thủ môn là vị trí mạnh của đội tuyển quốc gia và đội U.23 Việt Nam ở các giải đấu nói trên.