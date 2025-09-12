Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

VFV chính thức lên tiếng về xác định rối loạn giới tính VĐV, Đặng Thị Hồng nghỉ thi đấu hoàn toàn

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
12/09/2025 11:47 GMT+7

Một ngày sau phiên họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), trưa 12.9, VFV đã có thông cáo báo chí về một số vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong đó có việc kiểm tra tư cách VĐV tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế.

VFV viết gì?

VFV cho biết: “Các giải đấu chính thức của VFV và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB). Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của VFV cho đến khi có quyết định khác”. 

VFV chính thức lên tiếng về xác định rối loạn giới tính VĐV, Đặng Thị Hồng nghỉ thi đấu hoàn toàn- Ảnh 1.

Đặng Thị Hồng tại giải U.21 thế giới và VFV đã lên tiếng

Ảnh: FIVB

Thông báo trên đồng nghĩa với việc đến thời điểm này, VĐV 19 tuổi Đặng Thị Hồng sẽ không được phép tham dự các giải quốc nội của VFV (cho đến khi có quyết định khác). 

Tuyển thủ U.21 Việt Nam tại giải U.21 thế giới vừa qua, không được phép tiếp tục thi đấu ở trận thứ năm do FIVB kết luận, cô không đủ điều kiện thi đấu. Đội U.21 Việt Nam sau đó bị trừ điểm 4 trận.

Trong thông cáo báo chí, VFV cũng nhấn mạnh: “Việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này, được thực hiện bắt đầu từ năm 2026. 

Các VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban Tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục TDTT Việt Nam”.

Như vậy, các VĐV bóng chuyền của đội tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ được kiểm tra giới tính trước SEA Games 33. 

VFF tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII vào thời gian nào?

VFV cho biết: "Về công tác đội tuyển, VFV thực hiện tốt công các tập huấn và tham gia đầy đủ các giải đấu quốc tế, các thành tích thi đấu đều đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Rà soát kế hoạch tập huấn, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển tham gia SEA Games 33 tại Thái Lan, phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra.

VFV tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII theo đúng các quy định của Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL, dự kiến tổ chức đại hội vào quý 1 năm 2026".


Thanh Thúy ra mắt ấn tượng, tràn trề cơ hội đấu chính tại Nhật Bản

Thanh Thúy ra mắt ấn tượng, tràn trề cơ hội đấu chính tại Nhật Bản

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy có màn ra mắt ấn tượng trong lần quay trở lại Nhật Bản thi đấu, đầu quân cho CLB Gunma Green Wings.

