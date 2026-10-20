Vì sao càng ăn kiêng càng thèm đồ ngọt?

Thèm đồ ngọt khi đang ăn kiêng thường do những nguyên nhân sau:

Cắt nhiều calo khiến cơ thể dễ đói

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến người ăn kiêng thèm đồ ngọt là cắt giảm lượng thức ăn quá mức. Khi bỏ bữa sáng, ăn trưa qua loa hoặc cố gắng nhịn đói trong nhiều giờ, cơ thể sẽ cảm thấy đói dữ dội vào buổi chiều và buổi tối. Lúc này, bánh quy, kẹo, chocolate hoặc đồ uống có đường sẽ trở nên hấp dẫn vì cung cấp năng lượng nhanh, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Chế độ ăn kiêng bằng cách giảm đường bột có thể khiến chúng ta dễ thèm món ngọt hơn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết ăn không đủ lượng thức ăn cần thiết, khoảng cách giữa các bữa quá dài sẽ làm tăng cảm giác thèm đường. Điều này dễ xảy ra khi một người cố gắng giảm cân bằng cách chỉ ăn rau, ăn sáng quá ít hoặc cắt giảm mạnh khẩu phần tinh bột.

Đồ ngọt kích thích hệ thống thưởng của não

Không phải mọi cơn thèm ngọt đều xuất phát từ nhu cầu năng lượng. Đôi khi, nguyên nhân nằm ở cách não bộ phản ứng với những món ăn mang lại cảm giác dễ chịu.

Những món có hương vị hấp dẫn, đặc biệt là các món giàu đường và chất béo, có thể kích hoạt những vùng não liên quan đến hệ thống thưởng. Khi một món ăn thường xuyên mang lại cảm giác thỏa mãn, não bộ sẽ hình thành sự liên kết giữa món ăn đó với cảm giác tích cực, từ đó kích thích chúng ta thèm ăn. Điều này giúp giải thích vì sao một người lại muốn ăn bánh ngọt và uống trà sữa sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Thiếu ngủ, căng thẳng khiến khó kiểm soát cơn thèm ngọt

Một chế độ ăn kiêng sẽ khó duy trì hơn nếu thường xuyên thiếu ngủ hoặc chịu căng thẳng kéo dài. Khi mệt mỏi, chúng ta sẽ có xu hướng muốn tìm đến những món dễ ăn, có vị ngọt và mang lại cảm giác dễ chịu tức thời, chuyên gia dinh dưỡng Anna Taylor tại Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Ngoài ra, khi căng thẳng, một số người dùng đồ ngọt như cách giải tỏa cảm xúc. Nếu hành vi này lặp đi lặp lại, họ có thể hình thành thói quen tìm đến thức ăn ngọt mỗi khi buồn bã, lo lắng hoặc mệt mỏi.

Làm thế nào để giảm thèm ngọt mà vẫn giảm cân?

Thay vì cố gắng loại bỏ hoàn toàn đồ ngọt, người ăn kiêng nên bắt đầu bằng việc giảm những yếu tố khiến cơn thèm trở nên mạnh hơn. Trước hết, hãy bảo đảm các bữa ăn có đủ protein từ cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ hoặc các loại đậu. Kết hợp những thực phẩm này với rau, món giàu chất xơ và lượng tinh bột phù hợp với nhu cầu cơ thể. Cách này giúp bữa ăn cân đối hơn và duy trì cảm giác no lâu, theo Eating Well.