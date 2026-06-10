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Sức khỏe

Vì sao càng lớn tuổi càng ít khát nước, nên uống bao nhiêu là đủ mỗi ngày?

Như Quyên
Như Quyên
10/06/2026 05:10 GMT+7

Từ tuổi trung niên trở đi, nhiều người ít cảm thấy khát nước. Hiểu rõ các nguyên nhân dẫn tới điều này sẽ giúp mọi người tránh mất nước và bù nước đúng cách theo tuổi tác.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đình Nghĩa, Trưởng khoa Thận - Lọc thận, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cảm giác khát là một cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Khi thiếu nước, máu trở nên cô đặc hơn, não sẽ nhận tín hiệu và tạo cảm giác khát để chúng ta uống nước. Tuy nhiên khi lớn tuổi, vùng cảm biến khát ở não không còn “báo động” sớm như lúc trẻ. Vì vậy, có những người đã bắt đầu thiếu nước nhưng chưa cảm thấy khát.

“Tuổi càng cao, khả năng điều hòa nước và điện giải của thận càng suy giảm. Bên cạnh đó, khối cơ giảm dần theo tuổi cũng làm lượng nước dự trữ trong cơ thể ít hơn”, bác sĩ Đình Nghĩa nói thêm.

Vì sao càng lớn tuổi càng ít khát nước, nên uống bao nhiêu là đủ mỗi ngày? - Ảnh 1.

Các món như canh, cháo, súp, trái cây mọng nước có thể giúp bổ sung nước một cách tự nhiên

ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Canh, súp, chè, nước mát giải khát… có giúp bù nước?

Theo bác sĩ Nghĩa, canh, súp, chè, nước mát giải khát, sữa, rau xanh hoặc trái cây nhiều nước… đều góp phần vào tổng lượng nước hằng ngày. Với người lớn tuổi, điều này khá hữu ích, vì nhiều người không thích uống nước lọc nhiều hoặc quên uống nước. Các khuyến nghị dinh dưỡng cũng xem tổng lượng nước là nước từ đồ uống và cả nước có trong thực phẩm.

“Tuy vậy, không phải món nước nào cũng nên dùng thoải mái. Canh và súp có thể nhiều muối; chè, nước ngọt, nước mát pha đường có thể làm tăng đường huyết; nước dừa hoặc nước ép trái cây chứa nhiều kali hoặc đường. Người có bệnh thận, suy tim, tăng huyết áp, tiểu đường cần chú ý những thành phần đi kèm này, chứ không chỉ nhìn vào việc món đó có nước hay không”, bác sĩ Nghĩa lưu ý.

Thói quen uống 1 ly nước lớn liệu có tốt?

Bác sĩ Đình Nghĩa cho biết, việc uống một ly nước lớn không phải là hoàn toàn vô tác dụng, vì nước vẫn được cơ thể hấp thu. Nhưng vấn đề là cách uống dồn không phải là cách bù nước tốt nhất. Cơ thể cần nước được cung cấp đều đặn trong ngày, chứ không phải để thiếu nước nhiều giờ rồi mới bù một lần cho đủ.

Khi uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, cơ thể phải điều chỉnh lại nồng độ muối, áp lực thẩm thấu và lượng nước tiểu. Ở người khỏe mạnh, phần nước dư có thể được thải bớt qua thận. Vì vậy, uống dồn đôi khi chỉ làm người đó đi tiểu nhiều hơn sau đó, chứ không giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước ổn định.

Điều đáng lưu ý là ở người có bệnh thận, suy tim, xơ gan, phù, tăng huyết áp hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu, uống nhiều nước một lúc có thể gây bất lợi. Tim có thể bị tăng gánh thể tích, thận phải xử lý lượng nước lớn trong thời gian ngắn, và một số người có thể bị rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ natri máu.

Vì sao càng lớn tuổi càng ít khát nước, nên uống bao nhiêu là đủ mỗi ngày? - Ảnh 2.

Người lớn tuổi không nên đợi khát mới uống, vì cảm giác khát có thể không còn phản ánh chính xác nhu cầu của cơ thể

ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Cách uống nước tốt cho người lớn tuổi

Từ đó, bác sĩ Đình Nghĩa đưa ra một số lời khuyên sau để người lớn tuổi bù nước đúng cách:

Không nên đợi khát mới uống, vì cảm giác khát có thể không còn phản ánh chính xác nhu cầu của cơ thể. Nên uống nước chủ động, chia đều trong ngày.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể tham khảo lượng dịch khoảng 1,5 - 2 lít mỗi ngày, bao gồm cả nước uống và nước từ thực phẩm. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng, mức vận động và tình trạng sức khỏe.

Người mắc bệnh thận mạn, suy tim, xơ gan, phù hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng nước phù hợp. Thiếu nước có hại, nhưng uống quá nhiều nước cũng có thể gây nguy hiểm.

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