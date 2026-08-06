Vì sao đau khớp thường tăng khi trời mưa?

Cơn đau khớp tăng lên khi trời mưa không có nghĩa là bệnh khớp đang tiến triển nặng hơn. Điều này cho thấy sự nhạy cảm của khớp với các yếu tố môi trường hơn là tiến triển của bệnh, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Thời tiết thay đổi có thể làm cơn đau khớp tăng lên nhưng không có nghĩa là bệnh đang nặng hơn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Không phải ai cũng đau khớp khi trời mưa

Ngoài ra, không phải ai mắc bệnh khớp cũng có triệu chứng này và mức độ ảnh hưởng ở mỗi người cũng khác nhau. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Annals of Medicine cho thấy các yếu tố thời tiết có khả năng ảnh hưởng đến cường độ đau ở người bị thoái hóa khớp. Cụ thể, ở một số người, nhiệt độ thấp và độ ẩm cao có thể khiến triệu chứng đau rõ ràng hơn.

Vì sao trời mưa khiến khớp đau hơn?

Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này là kết quả của nhiều yếu tố cùng tác động. Trước khi mưa, áp suất không khí thường giảm. Khi áp lực từ môi trường bên ngoài giảm, các mô mềm bao quanh khớp như bao khớp, gân và dây chằng sẽ giãn nở nhẹ. Với những khớp vốn đã bị tổn thương hoặc đang có tình trạng viêm, sự thay đổi nhỏ này sẽ làm tăng áp lực lên các đầu dây thần kinh, từ đó khiến cảm giác đau hoặc cứng khớp rõ hơn.

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh cũng làm cơ bắp và gân quanh khớp co cứng hơn. Dịch khớp, chất giúp bôi trơn khớp cũng sẽ đặc hơn khi nhiệt độ giảm. Hệ quả là khiến cử động kém linh hoạt hơn. Người bệnh dễ cảm thấy cứng khớp, nhất là vào buổi sáng hoặc sau khi ngồi lâu.

Độ ẩm cao cũng được cho là một yếu tố góp phần làm tăng cảm giác khó chịu ở những khớp đã bị viêm hoặc thoái hóa. Ngoài ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết, thay đổi trong sinh hoạt cũng làm cơn đau tăng lên.

Những ngày mưa lạnh, nhiều người ít đi lại, ít tập thể dục hoặc ngồi lâu trong nhà hơn. Giảm vận động khiến các khớp cứng hơn, cơ quanh khớp yếu đi tạm thời và cảm giác đau cũng dễ xuất hiện hơn.

Khi nào cần đi khám?

Không nên mặc định mọi cơn đau khớp trong ngày mưa đều do thời tiết gây ra. Một số trường hợp có thể là dấu hiệu của bệnh lý.

Người bệnh nên đi khám nếu khớp bị sưng, nóng hoặc đỏ, cơn đau dữ dội đến mức khó đi lại hoặc không thể cử động bình thường, cứng khớp vào buổi sáng kéo dài trên 30 - 60 phút và xảy ra thường xuyên, theo Medical News Today.