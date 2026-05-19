Vì sao không nên để xe gần cạn xăng, dầu mới đi đổ?

Nhiều tài xế ô tô cũng như người dùng xe máy hiện nay vẫn giữ thói quen chỉ đi đổ xăng khi kim nhiên liệu đã chạm vạch đỏ hoặc đèn cảnh báo bật sáng, vì cho rằng cách sử dụng này giúp dễ tính toán chi phí nhiên liệu hoặc tận dụng tối đa lượng xăng còn lại trong bình. Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ các kỹ thuật viên và chuyên gia dịch vụ, việc thường xuyên để xe ở trạng thái gần cạn nhiên liệu có thể khiến nhiều chi tiết trong hệ thống cấp nhiên liệu của xe xuống cấp nhanh hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ gặp sự cố trong quá trình vận hành.

Trên phần lớn ô tô hiện đại và nhiều mẫu xe máy sử dụng phun xăng điện tử, bơm nhiên liệu được đặt trực tiếp bên trong bình xăng. Do đó, lượng xăng trong bình cũng đóng vai trò làm mát và bôi trơn cho cụm bơm trong quá trình hoạt động.

Khi mức nhiên liệu xuống quá thấp, bơm xăng không còn được "ngâm" đầy đủ như thiết kế ban đầu. Điều này khiến khả năng tản nhiệt giảm đi, đặc biệt trong điều kiện xe phải vận hành liên tục hoặc di chuyển dưới thời tiết nắng nóng. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, mô-tơ bơm nhiên liệu có thể hoạt động ở nhiệt độ cao hơn mức tối ưu, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện.

Không ít tài xế vẫn giữ thói quen đợi đến khi bình nhiên liệu sắp cạn mới đưa xe đến trạm xăng dầu ẢNH: BÁ HÙNG

Với các dòng ô tô đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử hoặc phun xăng trực tiếp, chi phí thay bơm nhiên liệu hiện không hề rẻ. Một số mẫu xe còn tích hợp bơm, cảm biến và lọc nhiên liệu thành một cụm hoàn chỉnh, khiến chi phí sửa chữa có thể lên đến vài triệu đồng, thậm chí cao hơn tùy dòng xe.

Ngoài vấn đề nhiệt độ vận hành, việc thường xuyên để mức xăng xuống quá thấp còn có thể làm tăng nguy cơ cặn bẩn đi vào hệ thống nhiên liệu. Điều này cũng dễ hiểu, bởi sau thời gian dài sử dụng, bên trong bình xăng luôn tồn tại một lượng tạp chất nhỏ hình thành từ nhiên liệu, hơi ẩm hoặc quá trình lão hóa vật liệu.

Trong điều kiện bình thường, lượng cặn này chủ yếu lắng xuống đáy bình và ít ảnh hưởng đến quá trình vận hành. Tuy nhiên, khi nhiên liệu xuống quá thấp, khả năng hút phải cặn hoặc tạp chất sẽ tăng lên, đặc biệt trên các xe đã sử dụng nhiều năm. Nếu lọc nhiên liệu hoạt động kém hiệu quả hoặc đã xuống cấp, các tạp chất này có thể ảnh hưởng đến kim phun, khiến động cơ hụt ga, khó khởi động hoặc vận hành thiếu ổn định.

Việc duy trì thói quen "xăng cạn mới đổ" về lâu dài có thể dẫn đến nhiều hệ quả, trong đó có cả nguy cơ hỏng hóc các chi tiết trong hệ thống nhiên liệu ẢNH: CHÍ TÂM

Một số kỹ thuật viên cũng cho biết, việc duy trì mức xăng quá thấp trong thời gian dài còn khiến khoảng không khí bên trong bình nhiên liệu lớn hơn. Khi nhiệt độ môi trường thay đổi, hơi nước có thể ngưng tụ bên trong bình xăng, từ đó làm tăng nguy cơ oxy hóa hoặc ăn mòn ở một số chi tiết kim loại trong hệ thống nhiên liệu.

Dù các mẫu xe hiện đại đều được trang bị lọc nhiên liệu và có khả năng xử lý tạp chất tốt hơn trước, giới chuyên môn vẫn khuyến cáo người dùng không nên duy trì thói quen chạy xe tới sát mức cạn nhiên liệu mới tiếp tục đổ xăng.

Bên cạnh nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu, việc để xe gần cạn xăng còn tiềm ẩn rủi ro chết máy giữa đường. Trên thực tế, nhiều tài xế chủ quan vì cho rằng sau khi đèn báo nhiên liệu sáng, xe vẫn có thể di chuyển thêm vài chục km nữa. Tuy nhiên, quãng đường thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dung tích bình xăng, điều kiện giao thông, tải trọng hay mức tiêu hao nhiên liệu của từng mẫu xe.

Trong môi trường đô thị đông đúc hoặc khi lưu thông trên cao tốc, việc xe bất ngờ hụt ga hay chết máy do cạn nhiên liệu có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Điều này đặc biệt rủi ro nếu xe đang vượt, leo dốc hoặc di chuyển ở tốc độ cao.

Các chuyên gia khuyến cáo chủ xe nên chủ động đổ xăng, dầu khi lượng nhiên liệu trong bình còn khoảng 1/4 ẢNH: PHAN HẬU

Với xe máy, không ít người vẫn có thói quen "đi cố" đến khi xe bắt đầu giật cục mới tìm cây xăng. Tuy nhiên, điều này không chỉ gây bất tiện mà còn có thể khiến bơm xăng trên các dòng xe phun xăng điện tử phải hoạt động trong điều kiện kém tối ưu.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, người dùng không nhất thiết phải luôn đổ đầy bình nhiên liệu sau mỗi lần tiếp xăng. Tuy nhiên, nên chủ động bổ sung nhiên liệu khi mức xăng còn khoảng 1/4 bình, đặc biệt trước những chuyến đi xa hoặc khi di chuyển qua các khu vực ít trạm xăng.

Với những xe ít sử dụng, việc duy trì lượng nhiên liệu ở mức hợp lý cũng giúp hạn chế hơi ẩm tích tụ bên trong bình xăng trong thời gian dài. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến độ bền hệ thống nhiên liệu nếu xe thường xuyên để lâu không vận hành.