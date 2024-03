Vì sao não lại cần ngủ trưa?

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of the American Geriatrics Society phát hiện những người ngủ trưa từ 30 đến 90 phút sẽ có chức năng nhận thức tốt hơn. Tuy nhiên, nếu ngủ trưa quá nhiều sẽ có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là dễ gây mệt mỏi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Giấc ngủ trưa dù ngắn nhưng vẫn tác động tích cực đến não bộ SHUTTERSTOCK

Một nghiên cứu khác ở Trung Quốc đã phân tích dữ liệu về giấc ngủ trưa của gần 3.000 người từ 65 tuổi trở lên. Những người tham gia được chia thành 4 nhóm gồm nhóm không ngủ trưa, ngủ trưa ngắn dưới 30 phút, ngủ trưa vừa phải từ 30 - 90 phút và ngủ trưa kéo dài hơn 90 phút.

Những người ngủ trưa vừa phải có kết quả đánh giá về khả năng chú ý, trí nhớ và thị giác không gian tốt hơn. Trong khi đó, những người không ngủ trưa cho thấy khả năng nhận thức kém hơn so với những người ngủ trưa ngắn.

Ngoài chức năng nhận thức, ngủ trưa cũng có mối liên hệ đáng ngạc nhiên với khối lượng não. Một nghiên cứu năm 2023 về sức khỏe giấc ngủ đã phân tích dữ liệu của 35.000 người tuổi từ 40 đến 69. Dữ liệu được thu thập từ Ngân hàng sinh học Biobank của Vương quốc Anh. Nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ngủ trưa thường xuyên vào ban ngày và mức tăng tổng thể tích não nhiều nhất lên đến 15,8 cm3. Thể tích não này tương đương 2,5 - 6,5 năm lão hóa.

Trên thực tế, không phải ai cũng phù hợp với giấc ngủ trưa. Có người cảm thấy tỉnh táo sau giấc ngủ trưa nhưng cũng có người cảm thấy mệt mỏi, uể oải sau giấc ngủ trưa ngay cả khi họ chỉ ngủ khoảng 30 phút.

Mệt mỏi, nhức đầu là những biểu hiện thường thấy nếu chúng ta ngủ trưa hàng giờ liền. Trong nhiều trường hợp, chìm vào giấc ngủ trưa chỉ 5 phút cũng đủ để một người cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn rất nhiều.

Nhìn chung, tùy vào điều kiện của từng người mà nên ngủ trưa từ 5 đến 90 phút. Với những người bị thiếu ngủ thì giấc ngủ trưa 90 phút là rất cần thiết. Điều này cũng đúng nếu cơ thể đang rơi vào trạng thái quá mệt mỏi.

Để có giấc ngủ chưa chất lượng, mọi người cần tìm một nơi yên tĩnh, mát mẻ và tối. Khung thời gian bắt đầu và thức dậy khi ngủ trưa nên được duy trì đều đặn qua từng ngày để thiết lập nhịp sinh học cho cơ thể. Ngoài ra, nếu đã ngủ đủ giấc thì không nên ngủ trưa quá lâu vì có thể gây khó ngủ vào ban đêm, theo Healthline.