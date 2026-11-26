Từ những điều bình dị, kết nối muôn người

Không cần lời thoại cầu kỳ, những thước phim về bữa cơm quê, khu vườn nhỏ và người mẹ tảo tần vẫn có thể chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Đó là cách Đồng Văn Hùng (30 tuổi), chủ kênh "Ẩm thực mẹ làm", đưa hình ảnh gia đình, quê hương và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hùng cho biết khi bắt đầu làm video, anh chỉ mong lưu giữ những khoảnh khắc bên mẹ. Chàng trai quê Thái Nguyên chưa từng nghĩ hình ảnh giản dị của người mẹ quanh năm gắn bó với ruộng đồng lại được yêu thương ở nhiều quốc gia.

Theo Hùng, sự chân thật chính là ngôn ngữ kết nối vượt qua khác biệt về địa lý, văn hóa. Qua từng món ăn, anh muốn giới thiệu với khán giả quốc tế những phong tục, nét đẹp làng quê và tình cảm gia đình Việt Nam.

Theo các chuyên gia, dù trong học tập, công việc hay đời sống, văn hóa giao tiếp luôn đóng vai trò quan trọng ẢNH: AN VY

Cũng bắt đầu từ cuộc trò chuyện đời thường, Nguyễn Phan Thanh Phượng (28 tuổi) và Nguyễn Phú Thịnh (32 tuổi) đã biến những buổi hẹn hò thành dự án "Vẽ hạnh phúc", giúp người lao động nghèo có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.

Thường xuyên ghé các hàng quán ở TP.HCM, Phượng nói đôi bạn nhận ra nhiều cô chú bán hàng rất tận tâm nhưng việc buôn bán lại ế ẩm. Ban đầu, cả hai định thiết kế sẵn bảng hiệu để mang tặng. Tuy nhiên, lo sản phẩm không đúng ý của người nhận, Thịnh nảy ra ý tưởng mang dụng cụ đến tận nơi, vừa trò chuyện, vừa vẽ và chỉnh sửa bảng hiệu theo ý từng người.

"Không phải ai cũng lập tức đồng ý. Nhiều cô chú lo ngại thay bảng hiệu mới sẽ khiến khách quen không nhận ra hàng quán. Tụi mình phải kiên nhẫn giải thích rằng một tấm bảng rõ ràng, bắt mắt sẽ giúp người đi đường dễ nhận biết hơn, từ đó tăng cơ hội bán được hàng. Chính sự chân thành và tôn trọng đã giúp tụi mình dần nhận được niềm tin", Phượng chia sẻ.

Phượng nhớ nhất câu chuyện chú Năm bán dừa tắc. Trước đây, mỗi ngày chú chỉ bán được 5 - 6 trái dừa, trong khi còn phải lo tiền thuê trọ và thuốc men cho bản thân cũng như người vợ bị tai biến. Sau khi có bảng hiệu mới, lượng dừa bán ra tăng lên khoảng 60 - 100 trái mỗi ngày. Nghe chú vui mừng kể chuyện cuộc sống bớt chật vật, cả hai không giấu được xúc động.

Hiện tại, dự án đã thực hiện hơn hàng trăm bảng hiệu tại nhiều địa phương. Không chỉ vẽ miễn phí, họ còn kể lại câu chuyện của những người mưu sinh trên mạng xã hội, giúp họ tiếp cận thêm khách hàng.

Văn hóa giao tiếp cởi mở, tôn trọng, biết lắng nghe sẽ giúp người trẻ tăng cường kết nối, hợp tác và phát huy khả năng sáng tạo trong môi trường công sở ẢNH: AN VY

Khi tiếng nói người trẻ được lắng nghe

Nếu những câu chuyện trên cho thấy khả năng kết nối giữa cá nhân với cộng đồng, thì tại P.Dĩ An (TP.HCM), văn hóa đối thoại đang mở ra cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương. Chị Bùi Thị Phương Trâm, Bí thư Đoàn P.Dĩ An, cho biết địa phương xác định tổ chức Đoàn phải trở thành cầu nối tin cậy, đưa tiếng nói thanh thiếu nhi đến với cấp ủy, chính quyền.

Một trong những hoạt động khiến chị Trâm nhớ nhất là chương trình lãnh đạo phường gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi. Tại đây, 50 "cử tri nhí", đại diện cho hơn 40.000 thiếu nhi toàn phường, đã mạnh dạn trình bày những sáng kiến về an toàn, giáo dục và đời sống. Điều khiến chị Trâm ấn tượng là các ý tưởng ấy được lãnh đạo địa phương nghiêm túc tiếp nhận.

Theo chị Trâm, điều quan trọng không chỉ là tạo diễn đàn để người trẻ lên tiếng, mà phải có cơ chế phản hồi và giải quyết đến cùng. Mỗi kiến nghị cần được phân công đầu mối, có lộ trình xử lý, thông tin kết quả rõ ràng.

Chị Trâm cũng đề xuất mở rộng không gian thử nghiệm sáng kiến, kết nối nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền để biến những ý tưởng khả thi thành sản phẩm phục vụ cộng đồng. Đặc biệt, người trẻ cần được khuyến khích tinh thần "tự suy nghĩ, tự làm, tự thử nghiệm, sai và sửa", thay vì lo sợ bị phán xét khi đưa ra điều mới mẻ.

Từ góc nhìn giáo dục, thầy Đỗ Đức Anh, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM), cho rằng khả năng đối thoại cần được hình thành ngay từ nhà trường. Theo thầy Anh, nhà trường cần tạo điều kiện để học sinh thực hành cách trình bày quan điểm trái chiều, kiểm soát cảm xúc, nhận lỗi và tìm kiếm sự hỗ trợ khi xảy ra mâu thuẫn. Những kỹ năng ấy không chỉ giúp xây dựng môi trường học đường an toàn, mà còn chuẩn bị cho người trẻ khả năng hợp tác trong đời sống sau này.

Ở môi trường doanh nghiệp, bà Trịnh Kim Trang, CEO Changmi Skin Beauty (TP.HCM), nhìn nhận văn hóa giao tiếp là nền tảng tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp. Theo bà Trang, người trẻ có nhiều ý tưởng sáng tạo, nhất là trong ứng dụng công nghệ, nhưng khả năng ấy khó phát huy nếu môi trường làm việc thiếu cởi mở. Doanh nghiệp cần khuyến khích nhân viên đề xuất cách làm mới, tranh luận có trách nhiệm và được trao cơ hội hiện thực hóa sáng kiến.

"Giao tiếp tốt không phải lúc nào cũng nói điều người khác muốn nghe, mà là biết trao đổi thẳng thắn, có trách nhiệm, kể cả khi xuất hiện bất đồng", bà Trang chia sẻ.

Tương tự, ông Lê Anh Tú, CEO iGem Agency (TP.HCM), cho rằng năng lực giao tiếp thể hiện từ những việc tưởng nhỏ như chào hỏi, báo cáo công việc, trao đổi qua nhóm trò chuyện đến phối hợp, đàm phán giữa các bộ phận.

Trong quá trình quản lý nhân sự trẻ, ông Tú từng phải thường xuyên hướng dẫn nhân viên cách trao đổi, phản hồi và giữ tác phong chuyên nghiệp. Theo ông, giao tiếp thiếu hiệu quả không chỉ ảnh hưởng đến công việc nội bộ mà còn có thể tạo ra hiểu lầm với đối tác và các bên liên quan. Đặc biệt, khi AI ngày càng hỗ trợ nhiều công việc, ông Tú nhận định khả năng xây dựng quan hệ, thấu hiểu và phối hợp giữa con người càng cần được chú trọng.

"Trong môi trường chuyên nghiệp, mình cần vừa tự nhiên, thoải mái, vừa chuyên nghiệp", ông Tú nói, đồng thời nhấn mạnh rằng khả năng kết nối và huy động nguồn lực chính là nền tảng để người trẻ phát triển năng lực lãnh đạo, đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong tương lai.