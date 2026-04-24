Vì sao người trẻ 'nhấn nút' tạm dừng sự nghiệp chỉ sau vài năm?

Người trẻ gọi đó là "micro retirement - nghỉ hưu ngắn hạn", thường kéo dài từ vài tháng đến một năm, để du lịch, nghỉ ngơi hoặc đơn giản là sống chậm lại.

Khi nghỉ hưu không còn là câu chuyện tuổi già

Lưu Yến Nhi (25 tuổi, ngụ P.Phước Long, TP.HCM) vừa có kỳ nghỉ dài sau gần 3 năm làm việc văn phòng. Ngay sau khi quyết định "nghỉ hưu ngắn hạn", Nhi liền đón bà và mẹ từ Hà Tĩnh vào chơi, nghỉ dưỡng.

"Bố mẹ mình ngày xưa cứ đi làm suốt xong rồi không có thời gian để hưởng thụ. Làm lụng cả một đời đến lúc về già thì sức khỏe đi xuống, có muốn đi đâu cũng khó. Do vậy mình muốn tận hưởng khi còn trẻ mặc dù không quá dư dả", Nhi chia sẻ.

Nhi cho rằng xu hướng người trẻ đi làm một thời gian rồi tạm nghỉ đang ngày càng phổ biến. Bản thân Nhi cũng có những khoảng nghỉ ngắn trong năm hoặc sau 1 - 3 năm làm việc để đi đây đó, giúp tinh thần thoải mái hơn. "Khi lựa chọn nghỉ dài thường phải chấp nhận rủi ro hoặc có nền tảng tài chính vững vàng. Mình quan niệm không làm việc này thì làm việc khác, nghỉ cũng có thể định hướng kinh doanh hay khởi nghiệp. Còn theo đuổi công việc văn phòng thì vẫn không ngừng cập nhật kỹ năng để theo kịp thị trường khi quay lại", Nhi nói.

Nói về lý do tạm nghỉ việc sau nhiều năm gắn bó với một công ty bất động sản, Phạm Hồng Vân (35 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TP.HCM) kể mình học xong là đi làm, đi làm là áp lực phải thăng tiến, cứ thế hơn chục năm trôi qua. Có những lúc Vân cảm thấy mình giống như một chiếc điện thoại bị chai pin, dù có "cắm sạc" (nghỉ cuối tuần) thì cũng chỉ lên được 20% rồi lại "sập nguồn" nên Vân quyết định nghỉ ngơi một thời gian.

"Việc dừng lại 3 tháng hay 6 tháng không phải là trốn chạy áp lực, mà là để bản thân bảo trì lại "hệ điều hành" của chính mình. Tôi đi du lịch, học một môn nghệ thuật, hay đơn giản là ngủ một giấc không cần báo thức để tìm lại cảm giác mình đang sống chứ không phải đang tồn tại", Vân nói.

Theo Vân, đang làm mà nghỉ việc thì lo lắng là điều không tránh khỏi. Thị trường lao động vận hành rất nhanh, mình dừng lại nghĩa là chấp nhận lùi một bước. Tuy nhiên vị trí công việc có thể thay thế, còn tư duy và trải nghiệm thì không. "Nếu tôi ở lại công ty với tâm thế kiệt sức, tôi cũng sẽ sớm bị đào thải vì hiệu suất kém. Tôi tin rằng nếu mình có năng lực thực sự và một CV được làm mới bằng những trải nghiệm sống phong phú, tôi sẽ tìm được một vị trí khác phù hợp hơn. Đôi khi, mất đi công việc cũ lại là cơ hội để tôi tìm thấy sự nghiệp mới đúng với đam mê hơn", Vân chia sẻ.

Tái tạo năng lượng để trở lại "lợi hại" hơn

Nói về bí quyết "nghỉ hưu ngắn hạn" mà vẫn an toàn, Vân cho biết chỉ nộp đơn nghỉ việc khi đã tích lũy đủ một khoản tiền mặt có thể nuôi sống bản thân trong ít nhất 6 tháng mà không cần thu nhập. Vân chi tiêu tiết kiệm hơn, chỉ chi tiền cho những trải nghiệm mang tính thư giãn như một chuyến trekking hay mua sách.

"Đôi khi tôi vẫn nhận vài công việc nhỏ đúng chuyên môn để có thêm chi phí sinh hoạt nhẹ nhàng. "Nghỉ hưu ngắn hạn" không phải là một kỳ nghỉ dưỡng xa hoa mà là một cuộc "dưỡng thương", bồi năng lượng để rồi trở lại mạnh mẽ hơn", Vân chia sẻ.

Còn với anh Lâm Chí Huy (33 tuổi, ngụ P.Phú Thuận, TP.HCM), chọn "nghỉ hưu ngắn hạn" là để kết thúc công việc hành chính ở một công ty về dịch vụ vận tải đã khiến anh chịu áp lực và mệt mỏi kéo dài. Anh cho biết để không bị động, nghỉ nhưng vẫn có thu nhập, anh chuyển qua nhận 1 - 2 việc làm online mỗi tuần. Như vậy anh vẫn có khoảng nghỉ để thư giãn và đi du lịch, đồng thời trau dồi kỹ năng qua các việc freelance để nếu có trở lại thị trường lao động thì không bị "lụt nghề".

"Cuộc sống áp lực, mệt mỏi nên tôi tìm cách đi du lịch, nghỉ ngơi. Với thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, một chiếc điện thoại, laptop cũng có thể làm việc từ xa được nên tôi không quá lo lắng về tạm nghỉ việc chính của mình. Những công việc online giúp tôi thoải mái và chủ động về thời gian, có thể tận hưởng cuộc sống của riêng mình", anh Huy chia sẻ.

Để "nghỉ hưu ngắn hạn" không trở thành bước lùi

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ, nay là Bộ Nội vụ), cần nhìn nhận "nghỉ hưu ngắn hạn" không phải là nghỉ hưu theo nghĩa truyền thống mà chỉ là tạm thời ngừng việc để điều chỉnh cuộc sống hoặc định hướng nghề nghiệp. Ở nhiều quốc gia, việc người trẻ thay đổi công việc, tạm dừng để học tập, trải nghiệm hay chuyển hướng nghề nghiệp là điều rất phổ biến. Trong suốt cuộc đời, một người có thể thay đổi công việc nhiều lần và điều đó phản ánh sự vận động bình thường của thị trường lao động.

"Việc tạm dừng công việc trong một khoảng thời gian nhất định cũng mang lại tác động tích cực. Người lao động có cơ hội nhìn lại bản thân, điều chỉnh định hướng, bổ sung kỹ năng hoặc tìm kiếm công việc phù hợp hơn. Hoặc đơn giản là xả stress, trút bỏ áp lực sau giai đoạn làm việc chăm chỉ, điều này đôi khi tạo ra "con người mới" có đầy đủ kỹ năng, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho một thử thách mới", bà Hương nói.

Bà Hương cho rằng trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng linh hoạt, người trẻ có nhiều lựa chọn hơn như làm việc online, làm thêm hoặc chuyển đổi công việc khi cảm thấy áp lực. "Nhiều người trẻ lựa chọn tạm nghỉ việc một thời gian rồi quay lại làm là một lựa chọn cá nhân phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi mà thế hệ trẻ biết và muốn tận hưởng nhiều hơn khi còn trẻ. Điều quan trọng là sau mỗi lần điều chỉnh, người trẻ có tìm được hướng đi phù hợp hơn cho mình hay không? Phải chủ động và có kế hoạch cho việc quay lại thì kỳ nghỉ mới không là gánh nặng", bà Hương nói.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật VN), nhìn nhận giới trẻ hiện nay có thiên hướng sẵn sàng thay đổi việc sau vài năm, thậm chí chỉ sau 6 - 7 tháng vì họ có nhiều lựa chọn và công việc linh hoạt hơn. Việc tạm dừng công việc để nghỉ ngơi, du lịch nhằm giảm áp lực, tái tạo năng lượng cũng dần trở thành nhu cầu bình thường.

"Tuy nhiên, tạm nghỉ kéo dài hoặc ngắt quãng công việc quá thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài. Vì sau khi nghỉ, nhiều trường hợp có tâm lý trì trệ, mất động lực, quay lại làm việc thì mất phương hướng hoặc phải học lại từ đầu", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, để "nghỉ hưu ngắn hạn" không trở thành bước lùi trong sự nghiệp, người trẻ cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Một khoản tiết kiệm đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian nghỉ là điều gần như bắt buộc; hoặc duy trì các công việc freelance hay nguồn thu nhập thụ động cũng là một cách giúp giảm áp lực. Ngoài ra, lên kế hoạch rõ ràng cho thời gian nghỉ như sẽ làm gì, học gì, đi đâu, khi nào quay lại cũng giúp khoảng thời gian này trở nên ý nghĩa hơn, thay vì trôi qua một cách mơ hồ.