Vì sao nhiều sinh viên thích 'học gì làm thêm ngành nấy'?

Làm thêm, chủ động tìm cơ hội từ những năm đầu tiên

Diệp Thị Hồng Đào, sinh viên năm 3 ngành marketing, Trường ĐH Tài Chính - Marketing, cho biết đã tìm được công việc đúng chuyên ngành ngay từ khi học cao đẳng và hiện vẫn tiếp tục theo đuổi công việc này trong quá trình học liên thông đại học.

"Ngay từ cuối năm nhất cao đẳng mình chủ động tìm việc để thực tập, trong quá trình đó mình tích lũy nhiều được nhiều nghiệm thực tế về xây dựng nội dung, quay dựng video, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing", Đào nói.

Đào cho biết thêm, hiện tại bạn tìm kiếm cơ hội việc làm qua Facebook, các trang tuyển dụng và bạn bè giới thiệu, sau đó gửi CV hoặc nhắn tin ứng tuyển trực tiếp. Công việc làm thêm của bạn chủ yếu là tham gia các dự án ngắn hạn theo hình thức cộng tác thay vì làm việc cố định dưới sự quản lý của một công ty.

Hồng Đào trả lời phỏng vấn ẢNH: HỮU LUÂN

Khác với nhiều sinh viên phải trải qua nhiều vòng tuyển dụng gắt gao, Lê Hoàng Nhung, sinh viên năm 4 ngành quản trị nhân sự, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, hiện tại đang làm tuyển dụng tại Công ty TNHH KaKaOnline, chia sẻ: "Quá trình xin việc của mình diễn ra khá suôn sẻ, chỉ sau buổi phỏng vấn một ngày, mình được nhận vào làm việc ngay".

Theo Nhung, công việc này không chỉ giúp bạn chủ động hơn về tài chính, giảm bớt sự phụ thuộc vào gia đình mà còn tích lũy kinh nghiệm thực tế đồng thời xây dựng một hồ sơ năng lực uy tín, giúp bạn tự tin hơn và giảm áp lực tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Từ vị trí hỗ trợ đến dẫn tour độc lập

Thạch Nguyễn Quốc Thái, sinh viên năm 4 chuyên ngành văn hóa - du lịch, Trường ĐH Sài Gòn, bắt đầu công việc hướng dẫn viên du lịch từ năm ba nhờ một giảng viên trong trường giới thiệu. Ban đầu, Thái tham gia với vai trò phụ tour, sau đó dần trở thành người dẫn chính.

Chia sẻ về những lợi ích nhận được từ công việc, Thái cho biết: "Công việc giúp mình có thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt, là cơ hội để mình tích lũy kinh nghiệm cho chính ngành mình đang học, rèn luyện kỹ năng, đối mặt với những thử thách cuộc sống".

Tuy nhiên, Thái cũng gặp không ít khó khăn vì có những tour diễn ra vào ngày trong tuần nên buộc phải cân nhắc, nếu đi làm thì phải nghỉ học, còn đi học thì không thể nhận tour.

"Có những ngày bắt đầu thức dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị đến địa điểm rước khách và kết thúc công việc vào khoảng 22 giờ đêm, sáng hôm sau vẫn đến trường học", Thái kể lại.

Quốc Thái trong quá trình dẫn tour ẢNH: QUỐC ANH

Doanh nghiệp ưu tiên thái độ của ứng viên

Ông Lê Hoàng Bảo, người sáng lập Công Ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Đại Dương Xanh, cho rằng: "Hiện nay cơ hội việc làm về lao động trí óc có phần nhiều hơn so với những năm về trước, mở ra cơ hội tiếp cận việc làm từ sớm cho các bạn sinh viên ở một số ngành liên quan".

Theo ông, những sinh viên đi làm từ sớm đã được tiếp cận với môi trường thực tế. Nhờ vậy, các bạn tích lũy được kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp, đồng thời có khả năng xử lý tình huống tốt hơn so với những sinh viên khác.

Chia sẻ thêm về tiêu chí tuyển dụng đối với một ứng viên chưa có kinh nghiệm, ông Bảo cho biết doanh nghiệp thường không đòi hỏi quá nhiều mà ưu tiên đánh giá thông qua thái độ tích cực và tinh thần sẵn sàng với công việc.

Cân bằng giữa học và làm thêm

Tiến sĩ Trần Văn Chung, giảng viên Trường ĐH Sài Gòn, cho hay có nhiều yếu tố để sinh viên tìm được việc làm đúng ngành học từ sớm. "Thứ nhất, một số ngành có nhu cầu về nguồn nhân lực lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tiếp cận việc làm. Thứ hai, tùy vào tính đặc thù của từng ngành, những ngành thiên về kỹ năng thì sinh viên vẫn có thể làm thêm ngay trong quá trình học. Thứ ba, nhờ vào sự năng động và chủ động của từng cá nhân sẽ tìm được những công việc từ sớm bằng cách liên hệ, kết nối với những người xung quanh", thầy Chung chia sẻ.

Thầy Chung cho biết thêm đối với sinh viên ngành sư phạm thầy đang giảng dạy, tỷ lệ các bạn làm thêm đúng chuyên ngành khá cao. Những bạn này hiểu rõ về yêu cầu thực tế công việc, có cơ sở đối chiếu với những vấn đề học tập trong nhà trường. Đồng thời, các bạn cũng tự tin hơn, biết cách giao tiếp khéo léo và linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, thầy cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn chỉ nên làm thêm ở mức vừa đủ để không ảnh hưởng đến việc học, làm thêm với một ý nghĩa là giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình, nên lựa chọn làm thêm những việc có thể bổ trợ cho nghề nghiệp của mình trong tương lai.