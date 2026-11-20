Sáng 20.11, tổ đại biểu HĐND TP.HCM gồm ông Võ Anh Tuấn, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM và bà Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Đông Hiệp đã tiếp xúc cử tri phường Tân Đông Hiệp, ghi nhận nhiều ý kiến của người dân về các lĩnh vực đất đai, thuế, an toàn giao thông, tiền rác sinh hoạt...

Tổ đại biểu số 8 HĐND TP.HCM tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 20.11 ẢNH: NI NA

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Trung Nhất (ở khu phố Đông An 2, phường Tân Đông Hiệp) phản ánh: trước đây, khi địa bàn còn thuộc tỉnh Bình Dương, mức thu tiền rác đối với phòng trọ là 20.000 đồng/tháng và hộ gia đình là 40.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, từ sau khi sáp nhập về TP.HCM, mức phí này tăng lên lần lượt 40.000 đồng/tháng đối với phòng trọ và gần 80.000 đồng/tháng đối với hộ gia đình.

Ông Nguyễn Trung Nhất phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri về tiền rác sinh hoạt tăng lên gấp đôi ẢNH: NI NA

Giải đáp thắc mắc của cử tri, ông Nguyễn Thanh Huy, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, cho biết đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại khu vực Bình Dương trước đây đã áp dụng suốt nhiều năm mà chưa được điều chỉnh.

Chính quyền địa phương trước kia từng kiến nghị các sở, ngành xây dựng đơn giá mới nhưng chưa được thông qua nên vẫn giữ nguyên mức tiền rác cũ trong thời gian dài.

"Với mức giá cũ trước đây, người dân chủ yếu chỉ đóng phần phí thu gom, còn chi phí vận chuyển và xử lý rác do ngân sách nhà nước bù đắp. Nay khi áp dụng cơ chế giá dịch vụ mới, toàn bộ chi phí từ khâu thu gom, vận chuyển đến xử lý đều được tính vào đơn giá nên số tiền người dân đóng tăng lên", ông Huy giải thích.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp giải đáp thắc mắc cử tri ẢNH: NI NA

Lãnh đạo UBND phường Tân Đông Hiệp cũng thông tin thêm, trong mức thu thực tế khoảng 80.000 đồng/hộ/tháng hiện nay còn gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 8 - 10%. Do đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom rác phải thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước nên khoản thuế này được thu từ người sử dụng.

Liên quan đến nội dung cử tri phản ánh phải chịu 8 - 10% thuế rác, ông Võ Anh Tuấn, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM nói đoàn đại biểu sẽ ghi nhận, kiểm tra và tính toán lại hợp lý xem người dân hay đơn vị thu gom rác phải chịu thuế.