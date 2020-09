Show thực tế mang danh vọng cho gia đình 'cô Kim' Kardashian sẽ kết thúc sau 14 năm

Phủ sóng suốt 14 năm qua, “Keeping Up with the Kardashians” đã giúp tên tuổi của Kim Kardashian và các chị em bao gồm Kylie, Kendall, Khloe and Kourtney “thống trị” showbiz Mỹ và là bệ phóng vững chắc cho lĩnh vực kinh doanh thời trang và làm đẹp của họ.