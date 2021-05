Lời khai siêu trộm “dọn” hàng trăm lượng vàng, hốt bạc tỉ chỉ bằng… cây xà beng

Ngày 17.5, đại tá Võ Văn Thạnh, Trưởng công an TX.Hoài Nhơn ( Bình Định ), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự , tạm giữ Lê Đức Hoàng (32 tuổi, tạm trú tại Khu phố Tân Thành 2, P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp. Lê Đức Hoàng là bị can vụ trộm cắp tại hiệu vàng Anh Trung ở Khu phố Tân Thành 2 vào rạng sáng 12.5 từng khiến dư luận địa phương bất an.