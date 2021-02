Tổng hợp dịch Covid-19 ngày 6.2: Nỗi lo từ ca bệnh ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thêm 4 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

Bản tin 18 giờ ngày 6.2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết trong ngày có thêm 5 ca mắc mới , trong 4 ở cộng đồng ghi nhận tại Bắc Ninh, Bình Dương, Quảng Ninh và TP.HCM.

Trong đó:

- Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận BN1977: Là F1 BN1565, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28.1, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 . Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6.2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Tỉnh Long An ghi nhậnBN1978: Nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 2.1.2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 5.2.2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

- TP.HCM ghi nhận BN1979: Nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- Tỉnh Bình Dương ghi nhận BN1980: Nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương, là F1 BN1979, hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận BN1981: Nam, 22 tuổi, có địa chỉ tại xã An Sinh, TX.Đông Triều, Quảng Ninh, là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp TP.Chí Linh, Hải Dương, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28.1, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6.2 dương tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính Covid-19

Chiều 6.2.2021, ngành chức năng tỉnh Bình Dương ghi nhận một nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) có kết quả dương tính với Covid-19. Trường hợp này là nam, 28 tuổi, địa chỉ thường trú ở chung cư Ehome, đường Vĩnh Phú 41, TX.Thuận An, Bình Dương , ở cùng 2 em trai (một người 25 tuổi; người còn lại 23 tuổi; cùng làm việc tại Công ty gạo Tân Long, Q.2, TP.HCM).

Nhân viên sân bay dương tính Covid-19 làm điều phối và giám sát chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (nhân viên VIAGS, bộ phận trung tâm điều hành, quản lý, điều phối chuyến bay, quy trình bốc xếp hành lý hàng hóa, làm việc theo lịch phân công dựa trên lịch của các chuyến bay; không phân biệt sân bay quốc nội-ngoại). Hằng ngày, người này từ nhà đi xe máy đi làm, vào bãi gửi xe ở bãi T2, đi vào cổng 8, sau đó qua cổng đo nhiệt độ , qua máy soi an ninh, qua quét an ninh từ, vào văn phòng của đội là trung tâm điều hành.

Lịch trình của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính Covid-19

Về yếu tố dịch tễ của BN (theo lời khai của BN), từ tháng 12.2020, BN chuyển về chung cư E-Home ở Bình Dương, sống cùng phòng với 2 em trai. Trong vòng 1 tháng trước ngày 5.2, BN làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm việc tại bãi sân bay (điều phối chuyến bay). Và người này không rõ có tiếp xúc với trường hợp Covid-19 nào hay không.

Cập nhật lịch trình di chuyển của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính Covid-19 tại đây.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Cố gắng không để sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng" Chiều 6.2.2021, tại Viện Pasteur TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã họp khẩn về phòng chống Covid-19 sau khi ngành chức năng phát hiện nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất 28 tuổi dương tính với Covid-19. Tham dự cuộc họp trước ca dương tính Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất có đại diện UBND TP.HCM, UBND Bình Dương, đại diện Viện Pasteur TP.HCM; Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM; Cảng vụ sân bay Tân Sơn Nhất; Bệnh viện Quân y 175. Trong cuộc họp, thông qua điện đàm, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chỉ đạo cố gắng không dừng hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhân viên dương tính Covid-19, sân bay Tân Sơn Nhất có dừng hoạt động? Phía cảng vụ cũng đã lập danh sách tiếp xúc gần và khử khuẩn các khu vực liên quan đến bệnh nhân này. Cảng vụ cũng không đề nghị đóng cửa sân bay Tân Sơn Nhất vì ảnh hưởng nhiều mặt do là sân bay lớn, khác hẳn với trường hợp sân bay Vân Đồn ở Quảng Ninh. Liên quan đến nhân viên này này, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị TP.HCM, Bình Dương truy vết thật nhanh và tổ chức xét nghiệm, phát hiện thật nhanh; truy vết điều tra bằng được F1 và F2 của người nghi ngờ và người em trong thời gian từ ngày 31.1.2021 đến nay. Thứ trưởng cũng đề nghị phải làm việc với các trường hợp F0 và yêu cầu khai báo; mời công an vào cuộc, nếu khai không đúng, gian dối gây lây nhiễm cộng đồng thì khởi tố.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính, cả chung cư bị phong tỏa Ngày 6.2.2021, ngay sau khi ghi nhận trường hợp nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính với Covid-19 khi đang được cách ly ở huyện Củ Chi (TP.HCM), cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã lập tức phong tỏa chung cư Ehome 4 trên đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hoà Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính của Viện Pasteur TP.HCM, từ rạng sáng 6.2, chung cư Ehome 4 đã được lệnh phong toả “nội bất xuất ngoại bất nhập” để cơ quan chức năng tiến hành truy vết F1, F2. Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính Covid-19, cả chung cư bị phong tỏa Qua truy vết ban đầu cơ quan chức năng đã xác định được 2 ca F1 là người nhà của nam nhân viên sân bay và đưa đi cách ly kịp thời. Chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đã có công bố kết quả điều tra dịch tễ, lịch trình di chuyển của nam nhân viên sân bay. Sở Y tế Bình Dương đề nghị những người có tiếp xúc với nam nhân viên sân bay khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhân để khai báo y tế và được tư vấn, hỗ trợ.