Bản tin Covid-19 hôm nay 5.2: Thêm 2 tỉnh có ca bệnh lây nhiễm cộng đồng

Chiều 5.2: Thêm 19 ca mắc Covid-19 Bản tin 18 giờ hôm nay 5.2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 19 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng ghi nhận tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Điện Biên và Hà Giang . Việt Nam hiện đã ghi nhận tổng cộng 1.976 bệnh nhân. Chiều 5.2: Thêm 19 ca mắc Covid-19 ở Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương Thông tin về các ca mắc mới cụ thể như sau: - Thành phố Hà Nội ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1958): Đây là F1 của bệnh nhân 1814, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 bệnh nhân (BN1959-BN1967, BN1973-BN1975): Trong đó 2 ca là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng; 8 ca liên quan khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 bệnh nhân (BN1968-BN1969): Cả 2 ca đều làF1 của bệnh nhân 1627, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương. - Tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 bệnh nhân (BN1970, BN1971 và BN1972): Trong đó 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và 1 ca đang điều tra dịch tễ. - Tỉnh Hà Giang ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1976): Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 1871và bệnh nhân 1872 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hải Dương phong tỏa thêm huyện Cẩm Giàng Chiều 5.2, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại H.Cẩm Giàng để phòng, chống dịch Covid-19. Quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Từ 18 giờ ngày 5.2, lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa H.Cẩm Giàng LT Theo quyết định, H.Cẩm Giang sẽ được phong tỏa từ 18 giờ ngày 5.2 cho đến khi có thông báo mới UBND tỉnh Hải Dương giao UBND H.Cẩm Giàng chủ trì, phối hợp với công an, quân sự , giao thông vận tải và y tế thiệt lập ngay các chốt kiểm soát đối với toàn bộ H.Cẩm Giàng. Như vậy, tỉnh Hải Dương đã có 2 đơn vị hành chính cấp huyện phải phong tỏa, cách ly y tế . Trước đó, ngày 28.1, TP.Chí Linh cũng đã phong tỏa phòng chống Covid-19.

Sáng 5.2.2021, ngành chức năng thành phố Hà Nội phát hiện thêm một trường hợp dương tính với Covid-19. Đây là trường hợp lây nhiễm cộng đồng thứ 23 tại Hà Nội kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát. Bệnh nhân thứ 23 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1973, có địa chỉ ở số 12, ngõ 86, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Bệnh nhân là là vợ của bệnh nhân 1866 ở Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Trước đó, nữ bệnh nhân này tiếp xúc với bệnh nhân 1814 tại phòng công chứng số 3 Hà Nội (ở số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) để làm hợp đồng mua bán nhà từ khoảng 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 40 phút.

Ngày 1.2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả lần 1 là âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 2.2, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly Trường Đào tạo nghề Thành An. Đến ngày 4.2, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ C, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 5.2, bệnh nhân có kết quả dương tính Covid-19.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, trường hợp bệnh nhân này "khá yên tâm", vì khi ở ngoài, bệnh nhân có kết quả âm tính, khi dương tính là khi bệnh nhân đã đưa vào khu cách ly. Lực lượng chức năng Hà Nội đã khẩn trương phun khử khuẩn các khu vực liên quan.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người về quê ăn tết

Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất ngày 4.2.2021 tức 23 tháng Chạp không quá đông đúc như mọi năm nhưng sân bay tấp nập người bịt khẩu trang kín mít chuẩn bị hành trình về quê ăn Tết.

Một số gia đình bất chấp thời tiết nắng nóng vẫn mặc thêm đồ bảo hộ, nón chống giọt bắn để lên máy bay.

Sau khi xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng vào thời điểm sát Tết Nguyên đán , nhiều người từ TP.HCM đã tranh thủ về quê ăn Tết sớm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đổi, hủy vé, chấp nhận mất tiền triệu để ở lại, không về quê ăn Tết.

Tại quầy vé của hãng hàng không Vietjet Air, nhiều người phải cầm vé đến tận sân bay để đổi trả sau nhiều lần làm việc với đại lý hoặc gọi điện thoại qua tổng đài nhưng không được giải quyết. Có những gia đình 4 người về, mua tổng cộng 8 vé với chi phí 20 triệu đồng nhưng không được đại lý giải quyết cho trả vé nên cũng phải xin nghỉ 1 ngày công để ra sân bay.

Lượng hành khách đi máy bay về quê ăn Tết nămnay giảm so với năm ngoái Độc Lập

Em Nguyễn Thành Sỹ (học sinh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Q.3) về Đà Nẵng nghỉ Tết cho biết, nay em mặc đồ bảo hộ đi máy bay để tự bảo vệ mình và cộng đồng. "Mặc đồ bảo hộ nóng lắm nhưng con cố chịu", em Sỹ nói. Độc Lập

Dù ít hơn mọi năm nhưng thời gian này tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn rất đông người về quê ăn Tết. Trước khi vào khu vực nhà ga, hành khách được khuyến cáo rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt và có nhân viên của các hãng hướng dẫn vào khu vực làm thủ tục. Quá trình giải quyết thủ tục, khai báo y tế , kiểm tra an ninh của hành khách về quê ăn Tết tuy đông nhưng không mất nhiều thời gian.

Tâm tình bác sĩ Đà Nẵng chi viện cho Gia Lai Những ngày cuối năm Canh Tý, giữa tiết trời se lạnh, khi dòng người tất tả đón Tết Nguyên đán Tân Sửu thì cũng là lúc đoàn y bác sĩ của thành phố Đà Nẵng tay xách nách mang chia tay gia đình. Chiều 5.2.2021, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tiễn đoàn y tế hỗ trợ chi viện cho tỉnh Gia Lai chống dịch Covid-19. Đoàn chi viện gồm có 8 y bác sĩ dày dạn kinh nghiệm đã kinh qua các đợt truy vết thần tốc và kiểm soát, khống chế dịch Covid-19 tại Đà Nẵng trong năm 2020. Dẫn đầu đoàn là bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cùng 7 bác sĩ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng và bệnh viện tuyến quận, huyện tại Đà Nẵng. Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng cho biết nhiệm vụ của đoàn Đà Nẵng tại Gia Lai lần này là chi viện nhân lực, hỗ trợ truy vết, khoanh vùng và khống chế dịch nên lực lượng lên đường đợt này đều là những người có kinh nghiệm phân tích, tổ chức truy vết các F.1,F2... Lãnh đạo TP.Đà Nẵng động viên đoàn bác sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Gia Lai Huy Đạt “Chúng tôi sẽ đến hiện trường làm việc dưới sự điều phối của lực lượng y tế, chức năng tỉnh Gia Lai. Bằng kinh nghiệm ở các đợt dịch tại Đà Nẵng, chúng tôi quyết tâm cùng địa phương bạn quyết liệt kiểm soát dịch đến cùng, xác định sẽ đi xuyên tết, khi nào tình hình ổn định mới quay trở về”, ông Hồng chia sẻ trước khi đoàn lên đường. Đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng có mặt động viên và tiễn các bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết rất trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của các y bác sĩ, là những người đầu tiên trong đội ngũ cán bộ y tế của TP.Đà Nẵng xung phong nhận nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các địa phương trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Nỗi lòng nông dân Chí Linh ế 2.000 gốc đào, sắp mất gần nửa tỉ

Những ngày này các tết Nguyên đán trước, vườn đào nhà ông Nguyễn Văn Viễn ở khu dân cư Tân Tiến (P.Hoàng Tiến, TP.Chí Linh, Hải Dương) đã tấp nập khách bán mua.

Nhưng chẳng thể ngờ, dịch Covid-19 năm nay ập đến khiến nhà ông Viễn nằm trong vùng bị phong tỏa. Vườn đào nhộn nhịp những tết trước giờ không một bóng người.

Ông Viễn cho biết, khu vườn trồng hơn 2.000 gốc đào phai cánh kép trị giá gần 500 triệu đồng. Nhưng năm nay, dịch Covid-19 khiến gia đình đang đứng trước nguy cơ mất trắng. “Đào đánh lên rồi cũng không chuyển đi được vì họ bảo mình đang ở trong tâm dịch”, ông Viễn nói.

Ông Viễn có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng đào như nhiều hộ dân khác ở đây. Trước tết khoảng 2 tháng, nhiều nông dân trồng đào tại P.Hoàng Tiến khấp khởi vui mừng vì năm nay đào “được mùa” hoa.

Đào ở Hoàng Tiến "được mùa hoa" nhưng không tiêu thụ được vì Covid-19 Phương Kiên

Chẳng thể ngờ, dịch Covid-19 ập đến khiến 30 ha trồng đào tập trung nhiều ở 2 khu dân cư Tân Tiến và Trại Trống không thể đưa ra ngoài thông thương, chỉ còn trông chờ được “giải cứu” tại chỗ.

Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, nhiều khách quen đặt cọc nhưng dịch Covid-19 khiến đào không được chuyển ra ngoài vùng phong tỏa. Tiền cọc đã nhận lại phải chuyển trả lại người ta.

Người đàn ông “không sợ Covid” múa võ thách CSGT đánh nhau

Ngày 5.2, một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý ông H.Q.L (47 tuổi, trú P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) về hành vi không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Theo đó,v ào tối 2.2.2021, CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông trên đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk giữa xe ô tô do ông H.Q.L cầm lái và một xe máy do một nam thanh niên điều khiển.

Khi đến hiện trường, lực lượng CSGT phát hiện người đàn ông lái xe ô tô có biểu hiện đã uống rượu bia nên yêu cầu người này đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Ngoài việc không chấp hành đo nồng độ cồn, ông đàn ông này còn có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng CSGT và đỉnh điểm là biểu diễn một số “đường quyền”, thách CSGT đánh nhau với mình.

Đến ngày 5.2.2021, lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông này về hành vi không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người thi hành công vụ.