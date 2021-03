Ông Trump kêu gọi người ủng hộ: vắc xin ngừa Covid-19 'tuyệt vời'

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News tối 16.3, ông Trump nói: “Tôi muốn đề nghị việc này và tôi muốn đề nghị nó với tất cả mọi người, kể cả với những người không muốn tham gia, và nói thật là cả những người đã bỏ phiếu cho tôi nữa. Nhưng mọi người biết đó, phải khẳng định là chúng ta có quyền tự do và tự do là nguyên tắc sống. Tôi đồng ý với quan điểm đó. Nhưng vắc xin thì tuyệt vời. Nó an toàn, và là một thứ có hiệu quả".