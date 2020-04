Số người chết vì Covid-19 tại New York ngang với vụ khủng bố 11.9

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cảnh báo “ New York đang trong giai đoạn khủng hoảng” khi trong hôm 3.4, New York đã ghi nhận “ngày chết chóc” nhất vì dịch Covid-19 với hơn 500 ca tử vong, nâng tổng số người chết tại đây lên gần 3.000 gần bằng con số thiệt mạng tại Mỹ trong vụ khủng bố 11.9.2001