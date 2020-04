Sau xét nghiệm Covid-19 nhanh 15 phút, Tổng thống Trump có kết quả âm tính

Hôm 3.4, hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông được xét nghiệm Covid-19 lần 2 với bộ xét nghiệm nhanh vào ngày 2.4 (giờ địa phương) và kết quả cho thấy ông không nhiễm bệnh.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông nói “Tôi làm xét nghiệm. Mất chỉ khoảng 1 phút thôi, rồi sau đó mất thêm khoảng 14-15 phút, tôi quay lại công việc chứ không chờ, nhưng họ nói rằng chỉ mất khoảng 15 phút để có kết luận, nói rằng tổng thống Mỹ âm tính với Covid-19.”

Ông Trump cho phóng viên thấy kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 2 của mình tại cuộc họp báo hôm 3.4 Reuters

“Tôi nghĩ rằng tôi xét nghiệm thực sự vì tò mò muốn biết xét nghiệm nhanh như thế nào”, ông nói thêm. Một quan chức Nhà Trắng cho biết tổng thống dùng bộ xét nghiệm vừa được chế tạo bởi phòng thí nghiệm Abbott , cho kết quả sau 15 phút hoặc nhanh hơn.

Trước đó, Tổng thống Trump được xét nghiệm lần 1 sau khi tiếp xúc với một số thành viên nhiễm Covid-19 tháp tùng tổng thống Brazil trong cuộc gặp ngày 7.3. Kết quả được công bố hôm 14.3 cho thấy ông không mắc bệnh.

Bác sĩ Kashif Chaudhry và Naila Shereen đeo khẩu trang sau đám cưới của mình ở New Windsor, New York (Mỹ) hôm 21.3 Reuters

Tổng thống Trump cũng kêu gọi người dân nên đeo khẩu trang nếu thấy cần, đồng thời nhắc lại rằng “khăn choàng cũng có tác dụng”. Tuy nhiên, bà Deborah Birx, thành viên nhóm chuyên trách đối phó Covid-19 của chính phủ Mỹ, nhấn mạnh rằng mọi người không nên nghĩ rằng đeo khẩu trang là bảo vệ được bản thân trước Covid-19 vì bệnh này có nhiều cách lây lan

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump công bố kế hoạch đưa quân đội và nhân viên liên bang điều hành một bệnh viện dã chiến tại Trung tâm hội nghị Javits ở New York nhằm giúp nơi này đối phó với dịch Covid-19

Bên trong bệnh viện dã chiến tại Trung tâm hội nghị Javits ở New York (Mỹ) AFP

Ông Trump cũng kích hoạt Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm gia tăng nguồn cung cấp thiết bị y tế như máy thở ô xy và khẩu trang y tế N95. Đạo luật có từ thời chiến này cho chính quyền liên bang Mỹ thẩm quyền bắt buộc các công ty tư nhân ưu tiên thực hiện hợp đồng với chính quyền, nhằm đẩy nhanh việc sản xuất các sản phẩm đặc biệt cần thiết.

Có ít nhất 6 tập đoàn ở Mỹ là General Electric Co., Hill-Rom Holdings Inc., Medtronic Public Limited Co., ResMed Inc., Royal Philips NV và Vyaire Medical Inc ở Mỹ đã được lệnh sản xuất máy trợ thở.

Hiện việc đeo khẩu trang ở Mỹ chỉ dừng lại ở mức khuyến cáo, nếu thấy cần thiết Reuters

Tổng thống Trump chỉ đạo các quan chức dưới quyền “sử dụng mọi thẩm quyền chiếu theo Đạo luật” để cung cấp nguyên vật liệu cho các công ty chế tạo máy thở và thu mua khẩu trang N95 từ nhà sản xuất khẩu trang 3M.