Trung Quốc nói giai đoạn 2 nghiên cứu nguồn gốc Covid-19 của WHO chính trị hóa

Ông Tăng nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng một số dữ liệu không thể được chia sẻ hoàn toàn do có lo ngại về quyền riêng tư. “Chúng tôi hy vọng WHO sẽ nghiêm túc xem xét các cân nhắc và đề xuất của các chuyên gia Trung Quốc và thực sự coi việc truy tìm nguồn gốc virus gây Covid-19 là một vấn đề khoa học và loại bỏ sự can thiệp chính trị.”

Ông Tăng, cùng với các quan chức khác và các chuyên gia Trung Quốc tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, kêu gọi WHO mở rộng các nỗ lực truy xuất nguồn gốc bên ngoài Trung Quốc sang các nước khác. Ông Lương Vạn Niên, trưởng nhóm chuyên gia Trung Quốc trong nhóm chuyên gia chung của WHO, nói một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra và không cần thiết phải đầu tư thêm sức lực và nỗ lực cho vấn đề này.

Tổng giám đốc WHO từng cho biết các cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang bị cản trở do thiếu dữ liệu thô về những ngày đầu tiên virus lây lan. Khi được hỏi về quyết định này, ông Yuan Zhiming, giáo sư tại Viện Virus học Vũ Hán, đồng thời là giám đốc Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Trung Quốc, cho biết hiện tại các cơ sở dữ liệu chỉ được chia sẻ nội bộ do lo ngại về tấn công mạng.